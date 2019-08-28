【01親子】正面管教　助孩子升小銜接講座

家長在孩子幼兒時期擔當着重要的角色，管教的方式對於孩子日後成長及各方面的發展都有很大的影響，近年提倡正面管教，究竟是怎樣的管教方式？對孩子及家長又有甚麼好處？子女即將升上小學，家長又要怎樣做好準備？如何助孩子適應？

「01親子」連同「灼見名家教室」及「KIDS N YOU」合作，邀請到「KIDS N YOU」奇遇有限公司創辦人Karen及優才（楊殷有娣）書院小學部校長陳家偉，為家長分享正面管教方法及幼升小銜接，解答在子女成長期遇到的種種難題！

講座內容：

「KIDS N YOU」 奇遇有限公司創辦人Karen

●分享「正面管教」教養方式

●三大愉快升學的「正面管教」錦囊

優才（楊殷有娣）書院小學部校長陳家偉

●由幼稚園升上小學的準備

●如何助孩子適應小學生活

活動詳情如下：

一葵Kok Space 日期：2019年9月15日（日）

時間：下午1時至3時

地點：一葵Kok Space - 旺角彌敦道574-576號和富商業大廈5樓 （油麻地港鐵站A2出口）

名額：80個

費用：免費

【按此報名】

【條款及細則】

講者：Karen ● 育有一子一女的母親，「KIDS N YOU」奇遇有限公司創辦人，美國正面管教協會認證家長講師，同時是教養專欄作家（親子王國、香港01親子），曾籌辦多場校長講座（拔萃女書院、英華小學等），Karen畢業於英國里茲大學食品研究及營養學理學士及倫敦帝國學院國際健康管理學理碩士。