【01親子】Donut Playhouse優先體驗之旅

全港首個横跨室內三層巨型人物造型滑梯，由丹麥設計師 Ole Barslund Nielsenb匠心設計，配合一站式親子主題娛樂體驗館，分別設有互動遊戲玩樂、餐飲、及紀念品區，讓一家大小在此輕鬆共聚天倫時光!

活動詳情如下:

日期︰2019年10月26日 (星期六) 時段1︰上午11:00 – 中午12:00 時段2︰上午11:30 – 下午12:30 時段3︰中午12:00 – 下午1:00 時段4︰下午12:30 – 下午1:30 地點︰ 尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA G/F G050號鋪 Donut Playhouse 對象︰3至12歲小朋友 名額︰每個時段為15對家長及小朋友 (名額有限，先到先得) 活動︰包括1小時遊戲玩樂、餐飲及紀念品區一站式親子主題娛樂體驗館！ 費用︰全免 (價值HK$180)

【按此報名】

【條款及細則】

*每位報名Donut Playhouse 優先體驗日之參加者將同時成為Donut Kids Club會員。成功報名參加Donut Playhouse 優先體驗日之Donut Kids Club會員，可於體驗日當天即場免費獲贈個人版「喵星智能手帶」。



請前往以下連結了解Donut Kids Club會員優惠詳情:

【立即前往】

注意事項:

1) 每位會員只能報名一次，最多陪同一位3至12歲小朋友參加，名額有限，額滿即止。

2) 家長及小朋友需提早15分鐘到達場地辦理登記手續及領取「喵星智能手帶」。如遲到或缺席即當棄權，均不設補時，亦不可參與其他時段。