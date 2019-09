【01親子】幼稚園選校講座

不少幼稚園已陸續接受報名,甚至已開始進行面試,相信家長無論在選擇,又或面試方面也有不少疑問。

01親子邀請到教育顧問Miss Emma為各位家長舉行幼稚園選校及面試講座,輕鬆備戰幼稚園入學!

講座內容包括:



1. 幼稚園選校基本資料

- 幼稚園種類

- 常見教學課程及模式

重點問題:

不讀pn便較難考上幼稚園嗎?

就讀「參加幼稚園教育計劃」幼稚園便較難考上直資私小學嗎?

2. 面試準備資料

- 面試的主要原因及內容

- 家長表現在幼稚園面試的重要性

- 學校選擇學生的要求

- 如何在日常生活中準備面試

3. 升學資料

- 幼稚園及小學的課程銜接

- 如何從孩子表現來為孩子選擇學校

活動詳情如下:

講者:教育顧問Miss Emma

曾於英國及澳洲留學,為註冊心理輔導員,善於運用各種輔導及遊戲手法調整小朋友行為表現。曾在各大中小學提供行為及情緒治療小組服務,並深入了解小朋友各種負面行為的成因和改善方法。她亦非常重視家長教育,至力協助家長認識有效的家教模式,現為兩女之母。

學歷

- 遊戲治療証書(RMPTI)

- Master of Psychology(SHU)

- MSSC in Counseling(CityU)

- Diploma in TESL(CUHK)