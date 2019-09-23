【01親子】幼稚園選校講座

撰文：植展鴻
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不少幼稚園已陸續接受報名，甚至已開始進行面試，相信家長無論在選擇，又或面試方面也有不少疑問。
01親子邀請到教育顧問Miss Emma為各位家長舉行幼稚園選校及面試講座，輕鬆備戰幼稚園入學！
講座內容包括：
1. 幼稚園選校基本資料
- 幼稚園種類
- 常見教學課程及模式
重點問題:
不讀pn便較難考上幼稚園嗎？
就讀「參加幼稚園教育計劃」幼稚園便較難考上直資私小學嗎？
2. 面試準備資料
- 面試的主要原因及內容
- 家長表現在幼稚園面試的重要性
- 學校選擇學生的要求
- 如何在日常生活中準備面試
3. 升學資料
- 幼稚園及小學的課程銜接
- 如何從孩子表現來為孩子選擇學校
活動詳情如下:
日期：2019年10月17日（四）
時間：晚上7:30至9:30
費用：$190/位 （父母同行優惠：每位$180）
名額：150位
地點：突破中心禮堂 (油麻地吳松街191號)
講者：教育顧問Miss Emma
曾於英國及澳洲留學，為註冊心理輔導員，善於運用各種輔導及遊戲手法調整小朋友行為表現。曾在各大中小學提供行為及情緒治療小組服務，並深入了解小朋友各種負面行為的成因和改善方法。她亦非常重視家長教育，至力協助家長認識有效的家教模式，現為兩女之母。
學歷
- 遊戲治療証書（RMPTI）
- Master of Psychology（SHU）
- MSSC in Counseling（CityU）
- Diploma in TESL（CUHK）