【01親子】幼稚園選校講座

不少幼稚園已陸續接受報名，甚至已開始進行面試，相信家長無論在選擇，又或面試方面也有不少疑問。

01親子邀請到教育顧問Miss Emma為各位家長舉行幼稚園選校及面試講座，輕鬆備戰幼稚園入學！

講座內容包括：



1. 幼稚園選校基本資料

- 幼稚園種類

- 常見教學課程及模式

重點問題:

不讀pn便較難考上幼稚園嗎？

就讀「參加幼稚園教育計劃」幼稚園便較難考上直資私小學嗎？

2. 面試準備資料

- 面試的主要原因及內容

- 家長表現在幼稚園面試的重要性

- 學校選擇學生的要求

- 如何在日常生活中準備面試

3. 升學資料

- 幼稚園及小學的課程銜接

- 如何從孩子表現來為孩子選擇學校

活動詳情如下:

日期：2019年10月17日（四） 時間：晚上7:30至9:30 費用：$190/位 （父母同行優惠：每位$180） 名額：150位 地點：突破中心禮堂 (油麻地吳松街191號)

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【條款及細則】