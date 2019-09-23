【01親子】小一統一派位填表策略　Ken Sir家長講座

撰文：植展鴻
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2020/21年官立及資助小一入學申請表將於明年一月份遞交，未獲分配自行收生學位的家長需為子女辦理選校手續。01親子邀請到兒童發展及升學專家Ken Sir為各位家長舉行實用升小講座，即場分享填表部署及迷思、各區校網熱門、冷門學校的命中率、Happy School的利與弊、叩門模式及攻略等貼地實用資訊，讓家長更了解統一派位細節，及如何準備，各位幼稚園家長要把握機會。
小一統一派位講座內容包括：
適合所有K1至K3小朋友的家長
1. 全港18區熱門、冷門學校、Happy School多面睇
2. 如何透過填表策略避免派入「寶校」
3. 介紹被忽略的優質小學
4. 18區小學教學特色與小朋友學習類型之配對
5. 現階段叩門之部署
活動詳情如下:
日期：2019年11月13日（三）
時間：晚上7:30至9:30
費用：$190/位 （父母同行優惠：每位$180）
名額：150位
地點：突破中心禮堂 (油麻地吳松街191號)
講者：Ken Sir（兒童發展及升學專家）
● 家長會首席顧問
● 曾任新城電台節目《爸爸媽媽您好嗎》教育顧問
● 《都市日報》胎教專欄作家
● 香港專上教育學院文憑課程講師
作為三名孩子之父親、大兒子以15歲之齡入讀英國50大傳統大學。Ken Sir自2008年起推動以「要改變孩子，先要改變父母」為基礎的家長課程。
Ken Sir主講講座超過800場、學生人數多達8000人，當中包括中小學老師、律師、醫護人員及不同專業人仕，近年積極為香港不同界別學校舉辦教育講座。