【01親子】小一統一派位填表策略　Ken Sir家長講座

2020/21年官立及資助小一入學申請表將於明年一月份遞交，未獲分配自行收生學位的家長需為子女辦理選校手續。01親子邀請到兒童發展及升學專家Ken Sir為各位家長舉行實用升小講座，即場分享填表部署及迷思、各區校網熱門、冷門學校的命中率、Happy School的利與弊、叩門模式及攻略等貼地實用資訊，讓家長更了解統一派位細節，及如何準備，各位幼稚園家長要把握機會。

小一統一派位講座內容包括：

適合所有K1至K3小朋友的家長



1. 全港18區熱門、冷門學校、Happy School多面睇

2. 如何透過填表策略避免派入「寶校」

3. 介紹被忽略的優質小學

4. 18區小學教學特色與小朋友學習類型之配對

5. 現階段叩門之部署

活動詳情如下:

日期：2019年11月13日（三）

時間：晚上7:30至9:30

費用：$190/位 （父母同行優惠：每位$180）

名額：150位

地點：突破中心禮堂 (油麻地吳松街191號)

【立即報名】

【條款及細則】