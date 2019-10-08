2019世界海岸賽艇體驗日　獨一無二維港親子划艇初體驗

2019世界海岸賽艇錦標賽將首度在香港舉行，為迎接這項年度海岸賽艇盛事，大會特別舉辦2019世界海岸賽艇體驗日，讓市民也有機會在維港一嘗海岸賽艇的難忘體驗。

今次特別邀請01親子讀者，帶同子女一起參加，機會難逢，切勿錯過！

有別於傳統划艇，海岸賽艇的艇身較闊亦較重，以便在海上航行之餘，亦較容易上手，適合初學者學習。今次活動中使用的，是四人雙槳有舵海岸賽艇，參加者首先會在室內學習海岸賽艇知識和划艇動作，然後在教練細心指導下，與子女泛舟維港，享受獨一無二的親子體驗。

日期：2019年10月19日（星期六） 時間：早上10時至下午2時（每節1小時，隨機分派） 地點：中環10號公眾碼頭 名額：20對親子組合（一位家長與一名子女同行，共40人，額滿即止）

【按此報名】

【條款及細則】

活動流程

- 海岸賽艇簡介

- 室內學習划艇動作

- 海岸賽艇體驗

注意事項

毋須相關經驗，參加者須年滿12歲或以上，及能夠在輕裝下最少游50米參加當日身體狀況良好，並填寫一般體能及健康狀況聲明活動照片可供大會使用服裝要求：一般運動服裝、緊身衣服及水上運動鞋請預早15分鐘到場

更多詳情，可瀏覽賽事網站：http://www.wrcc2019.com/

Facebook專頁：2019 World Rowing Coastal Championships presented by Dah Sing Bank

01體育海岸賽艇專頁