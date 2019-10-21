由nottoobig舉辦的「2019優質母嬰用品展」，將於10月31日至11月3日於九龍灣國際展貿中心舉行。今屆用品展有超過100個展位，除了匯集了各類嬰兒用品外，還有各款孕婦用品及其服務讓各準父母加深對懷孕的過程中和產前及產後護理的了解，更有不同會場活動供現場人士參加。香港01作為是次用品展的媒體伙伴，現送出300張入場券，名額有限先到先得，各位父母及準父母千萬不要錯過！

LEGO®DUPLO®成為主題夥伴

今年大會與LEGO®合作打造了全港第一個以 LEGO® DUPLO®火車為主題的母嬰用品展，與寶寶一同暢遊！場內除了有不少以LEGO®DUPLO®的打卡位及LEGO盒裝玩具購物優惠外，展覽會場內更有LEGO® DUPLO®人仔見面會及LEGO® DUPLO®「智」新搞「軌」列車體驗專區。

nottoobig於場內或優先登記，可獲不同優惠：

孕媽媽尊享福袋

由即日起至2019年10月27日，孕媽媽於官網預先登記資料，將於2019年10月30日前收到門票電子換領信。憑電子換領信到會場售票處，即可免費獲贈門票兩張。

新手哥哥姐姐奬勵計劃

為鼓勵及加強一眾剛成為新手哥哥姐姐在家庭中的重要角色及地位。由即日起至2019年10月27日，於官方網站進行預先登記，並在展覽會出示新手哥哥或姐姐的出生證明文件及一歲或以下弟弟或妹妹出生證明文件，每位新手哥哥姐姐即可免費獲贈新手哥哥姐姐獎勵計劃禮品包乙份。每日限量100份，先到先得，送完即止。

尋找nottoobig小熊

入場人士只需於會場內為2隻抱著不同顏色心心的Not Too Big 小熊拍下相片，並根據指定步驟分享至個人Facebook，即可免費獲得精美禮品乙份。每人每日只限換領禮品乙份，每日禮品換領數量有限，先到先得，送完即止。

會場購物賞

於場內同日累積消費滿指定金額，並出示2張不同參展商之即日消費單據合計達指定金額 ，可獲禮品乙份。禮品每日數量有限，先到先得，送完即止！

除不同優惠外，今年會場活動亦十分豐富，包括： 1) 「寄給未來的你、我、他 」活動 2) 產前準備講座 3) 產後護理及初生嬰兒照料講座 4) LEGO®DUPLO®工作坊 5) BB 爬行大賽 6) 親子換片大賽 7) BB 搬禮物大賽

2019 nottoobig 優質母嬰用品展​詳情如下:

展覽日期 2019 年10月31日 – 11月3 日（星期四至星期日） 入場時間 2019 年10月31日至11月2日 – 中午 12 時至晚上8時 2019 年11 月 3 日 - 上午 11 時至下午 6時 地點 九龍灣國際展貿中心（KITEC）3樓 匯星 票價 港幣 10 元（12歲或以下兒童免費入場） 網站 http://www.nottoobig.com.hk

【01親子】送您「2019優質母嬰用品展」入場券2張

名額：150個（每位成功登記之會員可獲入場券2張），先到先得，送完即止。

【立即登記】

【活動條款及細則】

*每名01會員，只可報名換領一次，額滿即止。

*入場券將會於10月30日前以郵寄方式送出。