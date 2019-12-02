東涌社區生活墟 環保酵素工作坊

由香港01發起的「01社區型活墟計劃」,是與社區組織「關注草根生活聯盟」合作舉辦為期兩年的墟市計劃，目的是想推動本地墟市文化及將各社區連繫起來，體現香港01支持社區的理念。

首個墟市「東涌社區生活墟」於2019月12日7日（星期六）於東涌安東街足球場舉行，共有22個攤檔，涵蓋衣、食、住、行、不同貨品及玩意為主，各方面都照顧周到。活動當日，還有設有「環保酵素工作坊」，教授大家如何利用橙皮等廚餘，親手製作天然清潔劑。

現代人都喜歡用一些化學萬用清潔劑來清潔家具，認為是最有效去除細菌的方法。但是有化學成份的清潔劑是否真的是最好呢？隨著越來越多人注重健康及生活平衡，選擇產品都會以天然為主，令我們身體及皮膚健康會好一點。所以環保酵素是近年非常受歡迎的一種天然清潔劑，它的用途非常廣泛，可以洗碗、拖地、抹窗等，對付油漬污垢、瓷磚罅隙及浴室霉菌亦非常見效。

有見及此，今次墟市會有環保酵素工作坊，教授大家如何利用橙皮等廚餘發酵製造天然清潔劑。又能節省金錢，減少堆填區壓力，而且不會污染環境，對自然環境有很多好處。

「環保酵素工作坊」活動詳情:

日期： 2019年12月7日 (星期六) 時間：14:00 – 15:00 活動場地：東涌安東街足球場 成品：環保酵素 費用：$12 /位 名額：10人 截止報名日期：2019年12月7日 (星期六) 下午1時30分

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另請參閱《條款及細則》

現凡香港01會員搶先網上報名，可額外獲「01型活墟」環保袋乙個，數量有限，送完即止。