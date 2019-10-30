【01會員專享優惠】 香港斯巴達障礙賽 72小時限定優惠碼

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註：優惠期至2019年11月2日23:59；優惠只適用「野獸賽」、「超級賽」、「兒童賽」、「暴風雨大賽」，而不包括「衝刺賽」，敬請所有參加者留意。

香港首次三色賽周末，正式引入野獸賽制



（香港，2019年10月25日）光大控股呈獻，香港斯巴達障礙賽將於2019年11月9至10日回歸元朗錦田鄉村俱樂部，並會帶來首次三色賽周末。

賽制

除了超級賽（12公里，25個障礙）、衝刺賽（6公里，20個障礙）之外，香港獨有的光大控股斯巴達慈善企業錦標賽、4小時暴風雨大賽（HH4)及首次登場的野獸賽（21公里，30個障礙），都會於三色賽周末為斯巴達勇士們帶來全新挑戰。



三色賽周末

每位能於一個賽事年度（該年1月1日至12月31日期間），於任個地方賽事完成包括衝刺賽、超級賽及野獸賽每項至少一場的斯巴達勇士，都能夠用於每場賽事所獲得的獎牌去完成他們的三色獎牌。

這個三色賽周末除了可讓勇士們完成2019年度三色獎牌，能於此周末（11月9至10日）內完成三項項賽事的更可額外獲得一面香港三色周末獎牌。

暴風雨大賽（HH4)

4小時暴風雨大賽亦將載譽歸來，一群狂熱的勇士將在Krypteia教官鞭策下，完成一系列極為艱鉅的軍訓式任務，並且需嘗試跨越難度極高的阻礙。此賽制將對勇士們的團體合作能力作出嚴苛考驗，只有通力合作才可完成。

斯巴達兒童賽

斯巴達障礙賽將繼續培育新一代養成運動健體習慣的使命，兒童賽將由4至13歲的小勇士組成。他們會在家人的支持下，通過泥濘與汗水的考驗，征服不同的障礙取得完成獎牌，以展示他們的意志及決心。

關於斯巴達障礙賽

斯巴達障礙賽是世界頂級障礙賽事，每年於全球25個國家及地區舉辦超過250場賽事。斯巴達賽與一般賽事不同，除了跑步，勇士們更要攀升、推、拉，跨越高牆、山嶺、大樹、泥濘、鐵網陣等充滿挑戰性及樂趣的障礙。

所有斯巴達賽道均設計成對體能的挑戰，唯有親身體驗才會明白其魅力所在。