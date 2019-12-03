【01親子×CHAT六廠】冬季項目活動2019

今年冬天，南豐紗廠─CHAT六廠（六廠紡織文化藝術館）與日本紡織設計師須藤玲子舉辦大型個展「須藤玲子："布”之作業」 輔以一系列紡織工作坊，讓觀眾得到新啟發而創作自己的紡織品。HK01會員現可參與獨家迷你鯉魚旗工作坊，把自製鯉魚旗帶回家！

Installation view: Koi Currents, CHAT (Centre for Heritage, Arts and Textile), Hong Kong, 2019 裝置圖片：《鯉魚流》，CHAT六廠（六廠紡織文化藝術館），香港，2019

大型個展「須藤玲子："布”之作業」

今年冬天(2019年11月24日至2020年2月23日)，CHAT六廠（六廠紡織文化藝術館）將呈獻國際知名日本紡織設計師須藤玲子首個香港大型個展，展出須藤「布」之創作繪圖和草稿、原材料和設計原型、錄像和場域聲效、視覺裝置。

展覽由CHAT六廠聯席總監高橋瑞木策展，並由齋藤精一作藝術指導及Adrien Gardère負責《鯉魚流》的展覽設計。走進南豐紗廠的紗廠坊內，80多條由須藤的布料製成的鯉魚旗，仿如浮游於空中率先迎接觀眾。在CHAT六廠展廳中，觀眾還可透過須藤的草稿、繪圖、材料樣本和設計原型，了解其獨特的紡織品製作方法，領略她的靈感來源以及紡織品開發背後的理念。

關於須藤玲子

Exhibition Artistic Director Saito Seiichi and Textile Designer Sudo Reiko 展覽藝術總監齋藤精一(左)與紡織設計師須藤玲子(右) 作為日本東京紡織公司NUNO的設計總監，須藤將日本傳統的紡織製造過程結合新材料及新技術，生產了許多創新織物。除了採用普通的紡織材料，如棉花、絲綢、羊毛和聚酯，須藤玲子更使用非主流物料如日本傳統和紙，以及另類工序如加熱和針刺技術。她發表的新設計，往往令日本瀕臨消失的古舊紡織機器和工藝得以重生。為解決紡織廢料問題，她經常利用生產過程中損壞的紡織物再次創作成為新設計。她的織品兼備實驗性及功能性，故被廣泛應用於點綴公共場所、酒店、商店，以至服裝及衣飾。

每一季度，CHAT六廠均秉承與公眾共同創作交織體驗為目標，因此在展覽期間將舉辦多個編織工作坊，包括「編、織、縫！人人縫紉馬拉松」，讓觀眾受到展品的啟發而創作自己的紡織品。同時，CHAT六廠更會在冬季項目期間舉辦一系體驗工作坊及講座。<了解更多>

香港01作為「須藤玲子："布”之作業」的傳媒夥伴，將與CHAT六廠於12 月14日(星期六)舉辦兩場01會員獨家 - 迷你鯉魚旗工作坊，邀請香港01會員報名體驗。名額有限，額滿即止，報名從速！有關活動詳情請參考以下資料：

01會員獨家 - 迷你鯉魚旗工作坊

鯉魚旗來自一個長久的日本傳統習俗—春季來臨，家家戶戶都會把鯉魚旗掛出門前，象徵著對家裡年幼的成員一個健康成長的祝福。齊來工作坊鍛鍊你對顏色及質感的拼配技巧，把自製鯉魚吉祥物帶回家！



日期：2019年12月14日(六)

時間：1:00pm-1:45pm (第一場), 2:00pm-2:45pm (第二場)

地點：CHAT 實驗室

語言：粵語

HK01會員名額：每場10個

HK01會員費用：HK$80 / 位

-所有工具已備，布料由NUNO公司提供。

-適合所有年齡人士參加，無需過去經驗，12歲以下參加者需由一位成人參加者陪同。

<立即報名>

截止報名日期：2019年12月11日 下午6時

*以上圖片只供參考。另請參閱《條款及細則》。