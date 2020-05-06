「如何用大數據營銷？」Talk Talk網上講座系列

撰文：馬嘉鍵
最後更新日期：
《香港01》X 香港市務學會 - Talk Talk網上講座系列
直播將於2020年5月14日（星期四），下午1:00 至 下午 2:00播出，敬請留意﹗
經此一疫︰新思維 新挑戰
不論你是Marketers、公司管理層或中小企老闆，今次疫情相信都為大家帶來不同程度的衝擊，你原有的計劃及運作不但有所轉變，客戶接受資訊及消費模式亦隨之而改變。因此，只有跟得上時代步伐才可以在經濟巨浪下求存，而如何從不同維度探索新點子新思維，將會是尋找新機遇的重要一環。有見及此，《香港01》將聯同香港市務學會舉辦一系列網上講座直播，與大家一起尋找機遇！
第一場主題：如何用大數據營銷？
大數據有助改善業務營運，提升銷售成效，這概念在不少行業已經探討多時。但如何有效地運用大數據優化用戶體驗，將影響著企業於未來的市場定位及營銷策略，這也是各企業在大數據年代將面臨的重大挑戰。這次講座將從不同角度解構到底如何分析及運用大數據，才可提高用戶體驗及價值。
講座活動詳情：
講座主題：「如何用大數據營銷？」
直播日期：2020年5月14日 (四)
直播時間：下午1時至2時正
活動型式：網上直播
講座語言：廣東話
講者(排名不分先後)：
張明華小姐 - 香港科技園 首席市務總監
盧偉國先生 - iClick Interactive Asia Group Limited 國際業務總經理
潘子河先生 - 《香港01》產品發展與管理高級總監
主持人︰
黃嗣輝先生 - 香港市務學會 副主席 ／娛藝院線有限公司 董事總經理
主辦機構：
香港01
協辦機構：
香港市務學會