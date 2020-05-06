「如何用大數據營銷？」Talk Talk網上講座系列

《香港01》X 香港市務學會 - Talk Talk網上講座系列 直播將於2020年5月14日（星期四），下午1:00 至 下午 2:00播出，敬請留意﹗

經此一疫︰新思維 新挑戰

不論你是Marketers、公司管理層或中小企老闆，今次疫情相信都為大家帶來不同程度的衝擊，你原有的計劃及運作不但有所轉變，客戶接受資訊及消費模式亦隨之而改變。因此，只有跟得上時代步伐才可以在經濟巨浪下求存，而如何從不同維度探索新點子新思維，將會是尋找新機遇的重要一環。有見及此，《香港01》將聯同香港市務學會舉辦一系列網上講座直播，與大家一起尋找機遇！

第一場主題：如何用大數據營銷？

大數據有助改善業務營運，提升銷售成效，這概念在不少行業已經探討多時。但如何有效地運用大數據優化用戶體驗，將影響著企業於未來的市場定位及營銷策略，這也是各企業在大數據年代將面臨的重大挑戰。這次講座將從不同角度解構到底如何分析及運用大數據，才可提高用戶體驗及價值。

講座活動詳情：

講座主題：「如何用大數據營銷？」

直播日期：2020年5月14日 (四)

直播時間：下午1時至2時正

活動型式：網上直播

講座語言：廣東話





講者(排名不分先後)：

張明華小姐 - 香港科技園 首席市務總監

盧偉國先生 - iClick Interactive Asia Group Limited 國際業務總經理

潘子河先生 - 《香港01》產品發展與管理高級總監



主持人︰

黃嗣輝先生 - 香港市務學會 副主席 ／娛藝院線有限公司 董事總經理



主辦機構：

香港01



協辦機構：

香港市務學會