Coding Olympics編程大賽 2020

今個夏日參加由 CodeMonkey 舉辦的「Coding Olympics編程大賽2020」，除可激發子女內在編程思維及發揮創意，更有機會嬴得網上課程1年。01會員享有9折優惠報名外，首100名可再獲減$10（折扣後$169），萬勿錯過！

承接上屆Coding Olympics的熱烈支持，今年將繼續於暑假時間舉行全港第二屆Coding Olympics編程大賽，是次比賽將以全新形式進行，為學生帶來突破性的嶄新編程體驗。

今屆Coding Olympics新增自由參選項目「CodeMonkey創出我關卡設計比賽」，將給予學生一個激發編程思維的同時又能發揮創意的機會，創造出個性化的數碼作品。初賽及決賽亦將會以線上形式進行，並且為了鼓勵學生獲得更多個人編程經驗，是次比賽將以個人為參賽單位，各位學生在家中也能參與刺激又激張的編程比賽。

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01CODKEY

學習過程與成果：

透過賽前熱身編程練習，學生將會學習到常用的概念，例如對象、循環、變量、序列等，並在需要融會貫通地運用在比賽，來通過一系列的編程難關。整個過程考驗學生的思維、組織與解難能力。

比賽內容：

1. Coding Olympics編程大賽2020

▶比賽分中級組（小學三至四年級） 及 高級組（小學五至六年級）

▶又快又準地完成編程難關，考驗解難能力、邏輯及批判性思考

▶每個關卡涉及的編程概念都不一樣，包括：物件、變量、序列、For循環等

▶每組均設冠、亞、季軍

*所有成功報名的參賽者均獲得「精選75關賽前熱身練習」，以學習比賽所涉及的編程概念和技巧。

2. CodeMonkey創出我關卡設計比賽

▶所有Coding Olympics的參加者都能自由參賽

▶透過Challenge Builder平台，自己設計編程關卡，激發創意！

*每組各設「最佳設計大獎」、 「傑出概念大獎」及 「最具風格 / 個性大獎」

時間表：

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