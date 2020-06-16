綠色抗疫工作坊　創意精品親手造

與其長時間宅在家中煲劇玩手機，不如動手做些小手工，「01空間」為大家搜羅各式各樣以小班教學為主的手作工作坊，在安全又放心的環境下，親手製作專屬你們的一件原創手作品，一起與三五知己享受獨特的相聚時光。

時尚抗疫 創意精品

在忙碌緊湊的生活步調中，親手為家居添置質感小物，是現代人舒壓解憂的最佳方法之一。跟著Hong Kong Make Centre更可以體驗各種融入了新科玩的生活精品，如👉🏻新班88折優惠的【肉植空氣淨化燈工作坊】，內含空氣淨化裝置，輸出潔淨、清新的負離子，排斥周邊一米內的細菌、病毒，為你發放自然放鬆的健康氣息。

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「陶」冶性情 療癒人心

製作陶瓷可以讓你平靜心靈及發揮創意，看著陶泥變成一件實用又好看的陶藝作品，也會讓人開懷。CC Art Studio思陶藝術工作室建議初學者可先以手捏方式去做陶瓷作品，導師會講解陶瓷基本知識及從旁協助，現在更有限時優惠，快來體驗製作一件獨特陶瓷作品吧！

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「織」出新意 抵玩之選

將毛線化成創作工具，變出一件件獨一無二的織品，整個過程由唧唧 zik² - 毛線編織手作資深導師親自教大家以鈎織技法編織出【口金鉤織中型隨身包工作坊】／【水果造型束口袋工作坊】等，課程費用已經包含工具借用及基本毛線材料，現有01獨家折扣優惠：「1人報名9折、2人報名8折、3人報名即享7折、4人報名全單6折！」一起當小織女，享受編織的每一個時刻！

「01空間」會繼續為你搜羅更多超抵玩的工作坊，就趁放假去體驗一下本地 DIY 手作的魅力，既可以發掘自己的興趣，又可以充實假日。不單止，這也是情侶拍拖消閒活動和朋友促進感情的好活動!

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