香港01「會員迎新優惠Double-up」(6月限定)

只要喺6月22日至30日期間，以電郵登記成為香港01會員， 即會送您500「01積分」，再送您Mrs. Fields美國軟心曲奇!

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只需簡單完成3個步驟，雙重優惠即到手!

第一步: 以電郵方式登記成為新會員

*由於領獎的兌換碼及兌換連結必須以電郵方式電郵予新會員，如未能提交有效電郵地址即不會獲得兌換碼及兌換連結作領取獎賞用。

第二步: 我們將會把兌換碼及其兌換連結電郵至閣下所登記的電郵地址

第三步: 於指定日期前根據電郵的指示完成兌換

完成3步，500「01積分」及Mrs. Fields美國軟心曲奇電子兌換券立即送到您嘅01帳戶!

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*條款細則

1. 此推廣只適用於活動期內 (即2020年6月22日至2020年6月30日) 成功完成以指定方式登記之 01會員，方可以電郵方式獲得兌換碼及其兌換連結，以香港01系統紀錄為準。

2. 參加此推廣的01會員必須以有效的電郵地址註冊並登入01會員帳戶。

3. 每位01會員於活動期間只能領取一次「01積分」獎賞，名額上限3,000個。

4.「01積分」獎賞將統一於成功兌換兌換碼後3小時內自動傳入至成功參與推廣的01會員帳戶內。

5. 推廣活動所派發之「01積分」的有效期為2021年9月30日，逾期作廢。

6. 透過推廣活動所獲取的「01積分」獎賞不能交換、轉讓，亦不可兌換現金或其他產品、退換、轉售或作任何商業用途，並受有關「01積分」所訂定之條款及細則約束。如就使用「01積分」有任何爭議，香港01保留最終決定權。

7. 香港01有限公司保留於任何時候更改條款及細則之權利，而不會作任何事先通知。

8. 參加者提交之個人資料將用於是次活動有關之管理、資料整理、聯絡安排及宣傳用途，詳情可參閱本公司之《收集個人資料聲明》；https://www.hk01.com/Pages/PrivacyTerms