暑假快到 ，夏令營是家長熱選活動之一，在輕鬆玩樂環境下，不但可獲得更多生活經驗，更可提升小朋友們的個人發展，包括啟發創意、團隊合作、自主學習等。「01空間」為家長們網羅不同類型的夏令營，適合愛好不同的小孩！

透過團體運動 培養合作精神

今年NIKE SPORTS CAMP舉辦不同籃球訓練營，針對不同學員程度製訂不同訓練內容，由NIKE認證專業教練親自英語教授，提升他們的籃球技巧及興趣。所有參加者均會得到NIKE訓練汗衣、籃球及出席証書。

芬蘭式SuperDayCamp夏令營以刺激、好玩的城市運動課程為主題，包括滑板或彈網4天速成班，孩子們從無壓學習環境中自由探索，啟發孩子們的平衡感、溝通技巧、協調反應、敏捷度等的無限潛能！

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👉🏻即享95折加送入場門票2張：【SUPERPARK英語夏令營 - 彈網速成班】;【SUPERPARK英語夏令營 - 滑板速成班】

👉🏻即享$130首堂優惠：【永青籃球常規 X 暑期訓練班】;【永青籃球小班及私人1v1訓練】

走出課室 在大自然中學習自主

大自然與我們的生活息息相關，自然脈絡的兩個夏令營，帶你認識香港自然生態，探索海岸、林地、溪澗等多個地方，及體驗鄉村農耕生活，讓身、心有不一樣的體驗。

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Learning Everywhere！立即參加01獨家報名活動👉🏻【海陸空STEM親子夏令營】，享受最優惠套票！

大埔蝶豆花園有機農莊內，一天玩盡三種體驗，包括「海」15分鐘觀光船、「陸」運用STEM概念親手製作太陽能汽車及「空」親子小飛索歷險，還可獲贈農莊紀念品，及享用園內不同免費設施／景點，包括有蝶豆花長廊、天鵝湖、彩虹蜜蜂箱、 有機農田、遊樂場、動物園、森林教育等。