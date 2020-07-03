「01空間」陪您孩子放暑假　動感全人教育無難度

每年有不少盡責的家長為求令子女得到國外提倡的精英全人教育(HOLISTIC EDUCATION)，一擲千金只為子女成才贏在起跑線。然而，國外精英學校除了學術成就外，也投放資源積極鼓勵學生體藝兼修，令兒童在興趣中跌跌碰碰修得一身自信和才藝，將來不論要自成一格做創業天才還是成為傳統精英都遊刃有餘。

但是否一定要將孩子送出國外才可享有有系統和專業的全人教育體驗呢？

今個夏天，「01空間」幫你自製一個全人發展，好動好玩又可令孩子「升呢」的暑假！

成就證書X升學幫助？ 有！

星級機構X專業教練？ 齊！

英語單字及會話應用？SURPRISE！

性價比？「01空間」提供獨家優惠，所有課程選擇95折起！好玩動感有意義的全人教育，今個夏天由01空間幫你子女開始！

系統化專業籃球訓練 X 英語教學

•NIKE 認證專業籃球教練

•5-16 歲皆可報名，全英上課

•6種主題訓練，從內到外培養小朋友身心技能

•在港已超過1000＋名青少年參與，眾多家長好評

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智能科技體驗 X 英語應用

芬蘭式SuperDayCamp夏令營以刺激、好玩的城市運動課程為主題，包括新興奧運運動–滑板或彈網4天速成班，亦有多元化的高強度及低強度帶氧運動遊戲。是次夏令營更首次結合光學心率監測的電子設備，配合串流數據顯示，使孩子清晰了解運動時的身體變化及對腦部、身體健康的正面影響。

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星級官方球會專業足球啟蒙 提升孩子升學履歷

阿仙奴（香港）足球學校直接由英國阿仙奴球會支援，貫徹阿仙奴理念，為香港小球員提供專業培訓。本校與東區體育會、黃大仙區康樂體育會、中西區康樂體育會、沙田體育會（足球會）等團體取得合作，在全港各區進行足球推廣。本校在香港已擁有12個分校，並擁有6支不同年齡精英隊，每年教導的學生超過5000人。

課程中訓練兒童運動及生活紀律，亦會應用足球界戰術及專業英語名詞。

室內訓練：

✅不受任何天氣影響

✅場地有冷氣提供，炎炎夏日中能在涼快環境下學習

✅獨立空間，學員學習更集中

✅沒有空氣污染、環境安全

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早鳥優惠 資深教練及課程

永青籃球訓練班現於九龍西、屯門、中西及灣仔、將軍澳、沙田等地區開辦課程。各位有心而渴望孩子快樂，以身心健康為首要考慮的家長，誠邀大家加入永青！

•早鳥優惠

•所有暑期班學生均會派發證書

•送你永青網上課堂X4

•專屬訓練地區Tee乙件

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01 空間活動平台 體藝STEM全人發展無難度

最全面無死角360度的親子活動選擇，01空間深度挖掘動態和靜態的親子活動，覆蓋兒童全人發展需要！

AMAZING SUMMER，AMAZING PARENTS！

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