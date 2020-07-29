Miss Emma網上升小面試班 (內含4大面試秘技)

如何為小朋友準備好小一入學面試？相信家長也很頭痛，尤其在疫情影響下，很多學校相繼取消了簡介會，而小朋友因為沒有上學多月，與其他小朋友交談能力亦變差。Miss Emma網上面試班集結9大單元，全方位訓練提升小朋友面試技巧，還公開4大面試秘技。
升學顧問Miss Emma及她的老師團隊為本屆面試小朋友設計出網上面試訓練，網上面試班結合了各直資私小面試元素設計出9個單元。面試班適合應屆K2學生參加 ，希望小朋友不要放低書包，忘記了之前一直努力學習的成果。5-6月班反應熱烈，現加開暑期班至8月中。
每星期每單元只需上一堂, 每堂30分鐘 ，九大單元包括：
- 創意講故事
- 處境題練習
- 故事聆聽及速記
- 創意提升練習
- 數理邏輯
- 通識問與答
- 專注力及記憶力遊戲
- English Blend and Read （NET 主教）
- English Story Retelling （NET 主教）
時間表:
Miss Emma背景
Miss Emma 擁有輔導學及心理學碩士，具有八年小一入學面試訓練經驗。每年為約80名學生考入心儀小學， 包括聖保羅男女中學附屬小學、拔萃男 書院附屬小學、拔萃女小學、保良局 蔡繼友學校、港大同學會小學等。Miss Emma 深信每位孩子都有其獨特之處。 只要配合適當指導，建立穩固自信心， 孩子便能自然表現自我。通過家長教育， 更能讓親子關係及管教變得更正面。
按圖重溫Miss Emma 4大面試技巧 :
短片重溫：
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