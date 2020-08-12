精選網上活動　限時報名兼賺分

相信這段抗疫時期，無論大人或小朋友長時間宅在家都會面對同一情況—「悶」。「01空間」為大家搜羅不同線上活動，令您抗於疫間亦可增值自我及學習一些健康知識，除此，報名活動還送您「01積分」換領豐富禮品，名額有限，先報先得。

Mark低時間！「01空間」免費網上健康班 大人細路都咁啱玩

🗓️8月14日(五)💻【拳王向SIR教路 - 線上KEEP FIT 親子樂】

獲得多項國際級賽事的全方位拳王「向SIR」，親身教導親子一同在家健康地「打成一片」，鼓勵以BOXING及各種搏擊技巧強身健體！

🗓️8月17日(一)💻【改善兒童協調能力訓練—網上分享會】

由專業足球教練及註冊物理治療師一同開班，透過訓練改善兒童協調和平衡力能力，令他們不再因左腳「kick」右腳，而導致跌倒。



🗓️8月17日(一)💻【越食越Fit - 體重管理與斷食 + Q&A】

很多人或許會想用斷食去達成體重目標，然而這方法是否持續有效？停止進食會對身體做成衝擊嗎？由導師Wings Lam 分享斷食與減重的成效，如何斷食減重及Ｑ＆Ａ時間。



🗓️8月28日(五)💻【特殊學童快樂學習有辦法 - 網上分享會】

小孩子集中力和注意力不足，就會覺得他們凡事慢半拍，學習往往跟不上進度，影響整個學習進度，由育兒專家親自教授提升專注力技巧。

優惠網上興趣班推介：材料直送到家 享受個人樂時間

🗓️8月17,22日💻半價烹飪課程優惠$300【生炒排骨 (視頻上課+食譜+兩道菜式*材料專遞到府上)】;【蝦多士 (視頻上課+食譜+兩道菜式*材料專遞到府上)】



🗓️即日至10月31日💻在家DIY包材料優惠價$370【小時光流聲機 材料包DIY系列】；優惠價$210【月夜星願燈 材料包DIY系列】

「01空間」搜羅了坊間最精緻的DIY網上工作坊，收費更包括材料送到您屋企，不論煮食還是手作，都能為您生活加添趣味，從此W-F-H 係WONDERLAND FROM HOME！

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8月活動賺分詳情

現凡於8月31日前，報名指定免費活動，可獲188「01積分」；報名指定付費活動，可獲388「01積分」；活動後完成問卷，可獲500「01積分」。活動期內，每名會員最多可獲2,000「01積分」。

2,000「01積分」可做什麼？

所得積分可換領小食、浴巾及面巾套裝、護腰墊等豐富禮品。部分活動更享獨家折扣，限時雙重優惠，立即報名！

*受條款及細則約束。

賺到的「01積分」可以到「會員專區」>「獎賞專區」內多換領豐富禮品。

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