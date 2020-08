全港首個瑜伽旅行系列 - IRIS Your Retreat 2020

「01空間」與「IRIS」將於 2020 年 10 至 12 月合辦 - 全港首個瑜伽旅行系列之「01空間 X IRIS:Your Retreat 2020」。活動將於充滿異國風情的渡假小島愉景灣舉行,由三位星級專業導師Tryphena Chia、魏秋琪(ChauKei Ngai)、Victor Chau,分別帶領參加者以瑜伽健康運動為起點、平衡身心靈的三日兩夜旅程;為香港人帶來今年最後的出走機會,尋回原始最初,塑造屬於自己的生活空間。

捉緊唯一旅行機會.遠離煩囂尋回自我

2020年是令人感到身心疲憊的一年。是時候捉緊今年唯一的旅行機會,放下日常生活的種種勞累,來一次人生必去的尋找自我之旅。「01空間 X IRIS:Your Retreat 2020」將帶領參加者穿梭「尋回、跳出、平衡、沉澱」旅程, 在大自然環抱下練習瑜伽,放鬆心情更深入了解自己,體現真正的旅行意義。

從瑜伽出發,到身心靈探索.揉合不一樣體驗

「01空間 X IRIS:Your Retreat 2020」精心設計三趟瑜伽主題旅程,有別一般課堂練習,參加者將與三位星級專業導師有更多相處、分享和交流的時間。配合聲音療癒工作坊,由專業聲音療癒師會透過運用不同的聲音,引領發現自身的問題源頭與解決方法,從而達至身心靈平衡、和諧的境界,同時大大提升瑜伽鍛鍊效果。

旅程中,參加者可以全天候享受著星級酒店住宿服務及設施;無拘束地走進輕鬆渡假小社區,感受好不香港的出國氛圍;亦可自由選擇環抱小島大自然美景,一掃多個著名打卡景點。

三趟瑜伽主題旅程

2020年10月23 - 25日 【回歸自我 - Tryphena Chia】

利用瑜珈探索最真實的自己,與自己的心靈來一場深度對話,重新認識自我。Tryphena Chia 將會在三日的旅程中透過陰瑜伽、冥想帶領你了解最真實的自己,讓你有截然不同的改變,令身心靈得到成長。

主要活動:力量之旅 (Journey Into Power) |陰瑜伽 (Yin Yoga)

導師簡介:Tryphena曾於印度接受莫卡莎瑜伽訓練課程(Moksha Yoga ),其後不斷在Baptiste 瑜伽進行深度修練,更成功獲得亞洲唯一500小時 Baptiste Power Yoga認證的瑜伽老師,成為亞洲最資深的Baptiste力量流瑜伽老師。

2020年11月20 - 22日 【瑜你同在 - 魏秋琪ChauKei Ngai】

透過瑜伽靜修學習人與人之間的相處之道,利用手平衡練習建立彼此之間的信任,學習如何與他人合作,建立彼此的友誼橋樑。用瑜伽打開心身靈,強化心靈與內心,讓你有更多勇氣來面對生活難題,應付生活中的種種挑戰和趕走所有壞情緒。

主要活動:迎接閃亮的一天 (Rise and Shine)|手平衡練習 (Arm Balancing) | 淨化流動 (Detox Flow)

導師簡介:魏秋琪曾於 2013 年在全球性賽事 — 國際瑜伽錦標賽與來自25個國家的參加者比賽,成功奪得冠軍,她亦曾在比賽中獲得 2 銀 1 銅的成績,成為第一個獲得 3 面獎牌的冠軍得主。她現在擔任愉景灣 YogaUP 的專業瑜伽教師,教授各種類型的瑜伽。

2020年12月18 - 20日 【探索之旅 - Victor Chau】​

探索之旅是適合任何學習水平參加者的旅程,透過瑜伽靜修學習追尋你所嚮往的正面生活。 通過三日的瑜伽體驗,利用瑜伽與你分享尋找身心靈力量的方法,讓你能夠以平靜且又強大的心境應付充滿變數的生活,為每天的生活注入正能量!

主要活動:尋找自我力量 (Finding Inner Strength and Control)|靜心練習 (Finding Clarity and Calmness) | 心靈療癒之旅 (Finding Freedom and Flight)

導師簡介:Victor Chau曾舉辦超過 50 多次瑜伽 workshop、 靜修訓練、及老師培訓等等的經驗,曾於20多個城市參與國際瑜伽研討會,展示教學各種瑜伽動作,而他最擅是手平衡體式和核心力量訓練,他亦開辦了 Mentorship Workshop 教授各種瑜伽。

「01空間 X IRIS:Your Retreat 2020」活動詳情

日期:2020 年 10 至 12月

地點:香港愉景灣酒店、Yoga Up

票價詳情

早鳥優惠(9月14日至9月30日 23:59)

一人 (佔半房):$4,680;一人 (單人房):$5,680

公開發售(10月1日至10月20日 23:59)

一人 (佔半房):$4,880;一人 (單人房):$5,880

