三日兩夜瑜伽靜修學習　為每天的生活注入正能量

用一個週末時間,跟住三位星級導師,參加全港首個瑜伽旅行系列 -「01空間 x IRIS: Your Retreat 2020」,帶領你的身、心、靈,走過「尋回、跳出、平衡、沉澱」,讓你再一次遇上最初接觸瑜伽的自己。

【01空間 x IRIS:Your Retreat 2020 - 瑜你同在】【立即報名】

2020年11月20 - 22日 — 主要活動:迎接閃亮的一天 (Rise and Shine)|手平衡練習 (Arm Balancing) | 淨化流動 (Detox Flow)

2005 年,秋琪上了人生第一堂瑜伽課,發現瑜伽慢慢改善了她呼吸不暢順的問題以,在過程中亦慢慢展開了她對瑜伽的熱情。後來,她不斷鑽研多種派別的瑜伽,包括熱瑜伽 (Bikram Yoga)、福雷斯特瑜伽 (Ana Forrest Yoga)、瑜伽療法 (Yoga Therapy)及阿育吠陀醫學 (Ayurvedic Medicine)。

自2006年起,秋琪於世界各地教授瑜伽,她曾於 2013 年在全球性賽事 — 國際瑜伽錦標賽與來自25個國家的參加者比賽,成功奪得冠軍,亦曾在比賽中獲得 2 銀 1 銅的成績,成為第一個獲得 3 面獎牌的冠軍得主。她現在擔任愉景灣 YogaUP 的專業瑜伽教師,教授各種類型的瑜伽。

國際瑜伽錦標賽冠軍 - 魏秋琪ChauKei Nga

【01空間 x IRIS:Your Retreat 2020 - 探索之旅】【立即報名】

2020年12月18 - 20日 — 主要活動:尋找自我力量 (Finding Inner Strength and Control)|靜心練習 (Finding Clarity and Calmness) | 心靈療癒之旅 (Finding Freedom and Flight)

Victor Chau 是一名擁有資深經驗的瑜伽導師,已舉辦超過 50 多次瑜伽 workshop、 靜修訓練、及老師培訓等等的經驗,曾於中國,印度尼西亞,新加坡,日本,加拿大,泰國,印度,西班牙和新西蘭等20多個城市參與國際瑜伽研討會,展示教學各種瑜伽動作,而他最擅是手平衡體式和核心力量訓練。

Victor 一直是 IRIS: Your Escape健康生活節的狂熱份子,亦有擔任當中的瑜伽導師,同時他亦非常關注瑜伽的發展,因此開辦了 Mentorship Workshop 教授各種瑜伽。

擁有接近 5,000小時的瑜伽教學經驗 - Victor Chau

「01空間 X IRIS:Your Retreat 2020」活動詳情

日期:2020 年 11 至 12月

地點:香港愉景灣酒店、Yoga Up

票價詳情

早鳥優惠:一人 (佔半房):$4,680;一人 (單人房):$5,680

瑜你同在 - ChauKei Ngai: 10月15日至10月28日 23:59

探索之旅 - Victor Chau: 11月12日至11月25日 23:59



公開發售:一人 (佔半房):$4,880;一人 (單人房):$5,880

瑜你同在 - ChauKei Ngai: 10月29日至11月16日 23:59

探索之旅 - Victor Chau: 11月26日至12月14日 23:59

「01空間」致力為香港人提供方便、快捷、優惠的多元化活動資訊及購票服務,塑造屬於您的個人活動空間,綻放生活無限。了解更多:https://space.hk01.com/