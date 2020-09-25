一起開動新式飲食班　精選健康工作坊

2020年是一個非常年，相信每個香港人或多或少都會感受到不同壓力，或許外在環境未能改變，但自身心態是可以自主掌握及調節。一起開動吧！「01空間」為你送上多個新式飲食班，從簡單飲食著手，展開健康人生。

漸進式斷食 重獲身心活力

【二人同行優惠】 RawFit漸進式斷食實踐課程 (全期4個月)

「斷食」經常令人誤解是一個不健康及極端的減重方式。其實，現時流行的斷食不再是單純的不吃不喝，而時透過漸進式方法，讓身體慢慢適應及帶來更多必要的休息，以達致減重及修復免疫系統效果。在過程中，若能深入領悟食不是唯一的情緒出口，適當地舒發情緒，心靈狀態亦會得到提升。

生酮低碳飲食 無痛減重

【8堂課程及飲食產品 優惠價$980】 生酮低碳飲食健康 ‧ 線上減重攻略

「生酮低碳飲食」是近年新興的減重方式之一，透過攝取極低的碳水化合物，搭配低至中度蛋白質並搭配高脂肪是主要特色，當身體無法製造足夠葡萄糖來提供能量時，身體就改以分解脂肪所產生的酮體來作為替代能源。再搭配富含纖維的蔬菜類，提供身體所需的微量營養素來源，調節身體荷爾蒙，令你快速無痛減重！

天然發酵食物 改善腸道助吸收

【3堂網上工作坊 9折優惠$315】 解透腸道健康: 奶克菲爾工作坊​

很多人在開始不同節食方式後(尤其是生酮飲食)，都發現有便秘情況出現，這並不是單單吃不夠蔬菜/飲水不足影響，而是腸道細菌因飲食習慣轉變而引起大變化。

奶克菲爾是一種天然的發酵食物，加入牛奶在室溫發酵一天，發酵過程中，產生大量維他命B群及增生多達60種益生菌等，所以功效比服食益生菌更好，而味道質感近乎乳酪。除可改善腸道健康外，更多的是身體炎症改善、皮膚改善、情緒改善及體重減輕。





品嚐咖啡 禪修初體驗

【2小時體驗連午餐 優惠價$342】01獨家優惠 - 禪味咖啡工作坊

有否想過從親手沖咖啡到品嚐它的過程中，可以是一場禪修體驗，讓心靈得到放鬆？手沖咖啡需要的專注，咖啡中的甜度、酸度、苦度、口感、氣味、餘韻有如一場人生經歷，同時透過過呼吸法和坐姿進行禪修初體驗，讓身體和情緒回到平衡。





不時不食 食野要牙力 秋冬要增抵抗力

【慧食學堂：簡約食養料理示範 (秋日篇)】

人與自然為一整體。10月份踏入深秋，人的生理狀態也隨著季節更替產生變化。食養料理注重不時不食，亦講求陰陽調和，順應自然和根據個人內在需要去選擇合適的飲食，讓身心得到滋養。Food for Soul 食養導師岸本太太，將於是次活動與大家分享秋日食養心得，並示範以本地的時令食材，烹調簡約日式食養料理。

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