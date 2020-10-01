01空間週五線上教室　四大免費教導孩子成長學習講座

10月逢星期五晚，「01空間」為你準備了不同親子線上活動，請來星級導師主持，助你子女提升英語、升小或學前準備，同時培育孩子成長及促進親子關係。準時坐定定家中免費收看，名額有限，請即預先報名，不容錯過！

教導孩子變成英語閱讀小達人​ (9/10)

Miss Emma為你們講解如何可以讓小朋友由基本拼讀(blending)有效演變成獨立閱讀(independent reading)，教導小朋友有系統、有方法地在短時間之內變成英語閱讀小達人！

立即免費報名及講座詳情：按此

用戲劇提升孩子表達能力 (16/10)

表演大師詹瑞文(詹sir)，除了曾經創作及演出多齣受歡迎的合家歡音樂劇，更具三十多年兒童藝術教學經驗，亦是一位父親，詹sir會與你分享他對兒童教育的一些另類睇法！教你如何透過表演令小朋友暢快地表達自己、使用更豐富的詞彙、不怕與人有眼神接觸，甚至能提升反應及有助穩定情緒！

立即免費報名及講座詳情：按此

專家教你升小竅門及小貼士​ (23/10)

升學專家八爪魚爸爸—梁永樂解構報考直資及私立小學的竅門及小貼士，包括面試注意事項(Dos and Don'ts)，以及各校在疫情下的特別安排，令家長們可以輕輕鬆鬆為小一面試做好準備。

立即免費報名及講座詳情：按此

幫助0-3幼兒適應校園生活 (30/10)

幼兒教育工作者H.Y老師教導你與小朋友之間的溝通技巧，從生活小節上，讓小朋友能早一步適應幼兒園的生活，包括著重規矩、生活技能、聆聽專注、創意和認知發展，等。學習過程中，父母與孩子一同學習，更了解子女成長，促進彼此關係。

立即免費報名及講座詳情：按此

緊貼「01空間」尋找更多親子活動：https://space.hk01.com/