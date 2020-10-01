一起發現　自我療癒工作坊

今年大環境的變遷，令大家都身心疲累及情緒堵塞，透過「01空間」一系列自我療癒工作坊，助你釋放負面情緒，為生活注入正能量，尋回原始的自己，讓心靈得到真正自由。

透過夢境分析 了解你的內在情緒​

很多人都會好奇想了解夢境對現實或未來有何啟示。其實夢就是幫潛意識傳達訊息給我們，希望我們對自己有所覺察，真正重視自己的內在，令我們找到真正的問題所在，才有目標去作出改變或選擇適合的方向。參加夢境分析班，能夠學習自助解夢技巧、簡單快速應用催眠、了解內在情緒及改善失眠。

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捕夢網，據說源自十八世紀古老的傳說 ，是印第安文化傳統手工藝品，象徵留住好夢與祝福！捕夢網工作坊，運用不同羽毛與串珠，親手製作獨一無二的捕獲網，祝願做個好夢。

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進入靜心冥想 理清紊亂思緒

冥想讓你能理清思緒，做事變得更專注，同時學會放鬆減壓、平靜心境。另類新興冥想方式，更會透過藝術利用不同的顏色為主題，配合色彩音樂、舞動伸展、靜觀技巧來協助參加者釋放繃緊的身軀，梳理內藏的情緒。

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不同靜態工作坊 給個人身心喘息的時間

透過一些靜態工作坊 (西洋書法、拼貼圖卡、繪畫、手作製作)，在寧靜的環境下，只專注做一件事，製作一個擁有個人品味的藝術品，過程中讓你情緒得以平靜及喜悅，在煩囂生活中換來一瞬間的喘息時間。

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