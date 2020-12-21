01空間｜聖誕除夕好節目　必玩戶外活動、工作坊及商場打卡位推介

聖誕除夕是普天同慶的大日子，想好去邊度玩？「01空間」為您搜羅2020年聖誕除夕好節目，無論一家大細去戶外活動、情人知己去工作坊、或者親朋好友去商場睇燈飾展覽，總有一大堆浪漫好氣氛的活動等緊您！

3大必玩戶外農莊 帶小朋友向郊區出發

香港有很多本地有機農莊， 放電加埋野餐，夠一家大細玩足一日，是親子活動的好選擇！

人均$110，玩完仲可以睇埋大棠紅葉👉🏻【大棠有機生態園優惠套票】

低至$150，與羊駝近距離接觸👉🏻【親親羊駝 + 有機菠蘿園入場套票】

低至$378，一大一細坐遊船、手製太陽能汽車、玩小飛索歷險👉🏻【海陸空STEM親子同樂日】

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30多個本地手作工作坊 親手製作窩心禮物迎節日

由即日起至12月31日期間，報名參加指定工作坊，於交易時輸入推廣碼：【XMAS2020】，即時拆開萬元折上折大驚喜，一同與您感受濃厚冬日假期氣氛！

🌕勁減$100，送給至愛一份既有永生花，又有香薰小夜燈的禮品👉🏻【星空蠟燭香薰小夜燈工作坊】

🍀折上折後$259，為最愛的人家裡帶來充滿時尚感的綠色小植物👉🏻【桌上空氣草盆栽工作坊】

🐱🐶低至$326，幫寵物打造冬日五星級的家👉🏻【手編粗線寵物小窩工作坊】

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3大聖誕商場裝飾打卡推介 一起歡渡佳節迎接2021

全港最高的7.5米巨型「BROWN & FRIENDS星閃音樂盒 」超萌登埸，閃耀登陸荃灣如心廣場 👉🏻【LINE FRIENDS MEETS Nina Mall星閃冬日】

日本藝術家大村雪乃作品首次來港，圓點貼紙聚焦城市光影，拼貼繁光點亮旺角👉🏻【朗豪坊「點」亮聖誕 Christmas Stickation】

利園區與香港迪士尼樂園一起為大家帶來一場奇妙的聖誕之旅👉🏻【香港迪士尼樂園15周年：奇妙聖誕慶典 AT LEE GARDENS】

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同場加映：限時獨家門票優惠 先預購後享用

【半價預購】香港杜莎夫人蠟像館 - 限時優惠套票

開售日期：2020年12月18日至12月31日

尊尚套票 ( 入場門票 +VIP數碼照通行證+ 名人記念冊)

01空間獨家價：$165/成人 (原價$329)

01空間獨家價：$148/特惠 小童(3-11歲)長者(65歲或以上) (原價$295)

*適用於2021年1月1日至3月31日入場使用

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【家庭組合票預購】香港大富翁夢想世界™

A.) 成人門票 HKD208 (原價HKD260) (成人 12-64歲)

B.) 小童或長者 HKD176 (原價HKD220) (小童 3-11歲 及 長者 65歲以上)

C.) 01空間獨家價：家庭組合 HKD394 (原價HKD540)

- 成人一名 及小童一名

- 包兩個movenpick雪糕

*適用於2021年3月31日或之前入場使用

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