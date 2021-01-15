01空間｜在線生活體驗　免費學做專業貓奴及家居DIY維修

隨著在家的時間增加，新興人類生活模式“online society”亦隨之加速成長，「01空間」於2021年將提供更多活動新體驗，讓您於在線生活也有越來越多的活動驚喜及優惠！

貓奴學堂 全方位認識貓主子

「01空間」誠意邀請到SPCA 高級行為支援導師Ms Lily Leung，於網上以直播方式為大家教授5個互動技巧貼士，及講解貓咪行為，導師現場以真貓與主人互動示範，另設互動問答環節供觀看直播用戶提出問題。

網上直播日期及時間：2021年1月19日(二)，20:00 - 2100

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過年家居大翻新 自己動手自己做

新年到喇！屋企有好多地方需要小修小補？但疫情好難約到師傅？或者師傅開價太高？或者驚師傅手工唔好？唔駛煩惱，睇完呢個講座，自己動手做，既慳錢又可增值一下，唔好錯過啦！

網上直播日期及時間：2021年1月26日(二)，19:30 - 20:30

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綠色生活 在家工作坊體驗

對於生活在喧囂城市的人們，Bonart相信藝術和綠色植物都是保持和恢復心靈健康最直接的自然療法。現在，您也可以在家建立一片快樂的綠洲，將工作坊藝術融入生活，把最好的體驗帶給自己或送給親朋好友。

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免費重溫系列：2021牛年運程｜ 麥玲玲網上為您預測來年運勢

「01空間」誠意邀請到麥玲玲師傅，於網上為大家一次過講解2021年整體運勢及為大家指點迷津，包括十二生肖運勢、化解犯太歲、行運風水佈局、行大運錦囊、面相、掌相，以及互動問答環節。

即日起至2021年2月28日，除免費重溫之外，01會員更可使用「01積分」最多慳$18換購獨家套票(免費重溫名額+麥玲玲2021牛年運程書 (原價:$68))👉🏻按此立即搶購

「01空間」致力為香港人提供方便、快捷、優惠的多元化活動資訊及購票服務，塑造屬於您的個人活動空間，綻放生活無限。

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