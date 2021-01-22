01空間｜在線生活體驗　學家居維修、煮情人節晚餐、學手沖咖啡

撰文： 楊慧子 最後更新日期： 2021-01-22 18:31

適逢今年農曆新年與情人節的日子相當接近，「01空間」特別呈獻以下連串獨家免費及優惠活動，無論與另一半或家人朋友，在家都可過一個溫暖窩心的假期！

跟住星級名廚 在家學煮情人節Fine Dining

《美女廚房》評判Jacques Kagi 祈積奇，瑞士藉，現為廚藝及餐飲管理顧問，以及在《娛樂大家》為汪阿姐及嘉賓們煮兩味，喜歡歐洲傳統美食。

「01空間」與「祈積奇廚」合作推出情人節Fine Dining 套餐，4 道菜由冷、熱頭盤，主菜，甜品，均由Jacques 精心挑選優質配料, 自取或送到府上，再透過視頻親自教授，相信只要跟住「祈積奇廚」，係人都會識煮!

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手沖咖啡初體驗 在家享受意猶未盡的咖啡香

風靡現代的手沖咖啡是滴濾式（drip filtration）咖啡的一種，做法就是將熱水沖入咖啡粉，經由濾紙和濾杯「滴濾」出咖啡。手沖咖啡輕柔乾淨、帶有細緻圓潤風味的特色，是很適合精緻單品咖啡豆的沖煮方式。它讓人更容易品嘗咖啡豆本身風味、感受不同豆子的特性，這正是手沖咖啡讓愈來愈多人著迷的原因。

由The Coffee Academics 咖啡學研提供(1) Drip Easy Go 滴濾式手沖咖啡乙套及 (2) 30分鐘網上教學影片 (無限次數觀看)，讓大家隨時隨地享受自製精品咖啡的美味，是豪華露營、戶外體驗必備次選。

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過年家居大翻新 自己動手自己做

新年到喇！屋企有好多地方需要小修小補？但疫情好難約到師傅？或者師傅開價太高？或者驚師傅手工唔好？唔駛煩惱，睇完呢個講座，自己動手做，既慳錢又可增值一下，唔好錯過啦！

網上直播日期及時間：2021年1月26日(二)，19:30 - 20:30

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Staycation優惠2021｜農曆新年酒店低至$385/人起

疫情下「旅行癮」發作，想暫時感受一下渡假氣氛，大家不妨book晚酒店來個新春Staycation兼食餐好！「01空間」精選了10多間酒店新年食住優惠套票，讓您不妨探索一下香港特色酒店。

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除了Staycation住宿優惠外，別錯過連串飲食折扣優惠，讓您隨心隨意嚐盡美食！

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「01空間」致力為香港人提供方便、快捷、優惠的多元化活動資訊及購票服務，塑造屬於您的個人活動空間，綻放生活無限。

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