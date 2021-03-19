01空間｜打破沉悶三月！市集主題多羅羅 周末行市集人人有賞

撰文： 楊慧子 最後更新日期： 2021-03-19 12:30

新年過了，復活節又未到，三月已經過了一半，有沒有覺得沉悶？市集熱點D2 Place讓您有個精彩三月下旬！市集主題每每層出不窮，有新奇的植物市集、最適合損友一齊行的白紙市集，以及受大眾喜愛的本地文創市集，而且行市集人人有賞，隨時獲贈「01積分」或精美禮物，即睇周末市集推介！

全港首個珍奇植物市集「樹小．根心」

全港首個珍奇植物市集「樹小．根心」

近年市集林林總總，如果一般市集已經滿足不到您的需要，以下介紹就不容錯過！全港首個珍奇植物市集，當中有近20個本地植物小店，主打近年流行塊根和多肉植物，仲有本地及日本製作的植物鉢及裝飾。按圖查看更多精選特色攤檔及特色植物，或立即按此了解更多活動詳情。

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D2 Place植物市集「樹小．根心」 展期：2021年3月26至28日（星期五至日） 時間：中午12時至晚上8時 地點：D2 Place二期地下The Garage

白紙市集 x Venus Philosophy - 我的最佳損友

每個人身邊都總有個購物損友，行街時叫您「買啦！買啦！」。D2 Place 舉行「白紙市集 x Venus Philosophy - 我的最佳損友 」，市集內既有外國陶製手飾，亦有本地小店，仲有獨特造型的香薰產品，最適合同損友一齊大破慳囊。按圖查看更多款精選特色產品，或立即按此了解更多活動詳情。

白紙市集 x Venus Philosophy - 我的最佳損友

白紙市集 x Venus Philosophy - 我的最佳損友 展期：2021年3月20-21日 （星期六至日） 時間：下午 1 時至晚上 8 時 地點：D2 Place一期2樓The Space

回到最原點 - 純手作市集 快閃週末

回到最原點 - 純手作市集 快閃週末

開市集，又怎少得純手作市集。畫筆明信片及紙品、日本傳統天然手工藍染古布及拼布工藝、全人手製作織物品、花藝產品、天然香薰蠟燭，擴香石及浮游花等，全部都是文青至愛，一齊行市集支持本地文創。按圖看更多款精選特色攤檔及精品，或立即按此了解更多活動詳情。

回到最原點 - 純手作市集 快閃週末 展期：2021年3月20至21日（星期六、日） 時間：下午 1 時至晚上 8 時 地點：D2 Place二期地下The Garage

【同場加映】「01空間」x D2 Place 人人有賞 賺積分當錢使

市集展開期間，只要到「01空間」攤位玩揭牌小遊戲，人人都可以有賞，獎品包括：$300工作坊優惠、免費塔羅解讀、「01積分」以及精美手作禮品。送出高達888「01積分」，更可以立即當錢使，以低至半價換購各種活動門票，立即按此了解更多活動詳情。

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01空間 x D2 Place 人人有賞 贏積分當錢使

活動日期:2021年3月20日至4月11日 (逢星期六、日及公眾假期) 活動時間: 1PM 至 8PM 地點: D2 Place一期2樓升降機大堂(The Space對出) *每人只限換領一次，名額有限，送完即止

「01空間」致力為香港人提供方便、快捷、優惠的多元化活動資訊及購票服務，塑造屬於您的個人活動空間，綻放生活無限。

了解更多：https://space.hk01.com/