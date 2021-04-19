扶貧籌款｜3條親子山徑含任務　與子女山野中學習 (送免費名額)

撰文： 劉柏亨 最後更新日期： 2021-04-19 19:04

首屆「樂施小小毅行者 Oxfam Mini Trailwalker」將於2021年5月1日至5月31日舉行，精心策劃的親子山徑，鼓勵家長與孩子一起走進山野放放電，共同經歷、學習和解難，並培養孩子關心本地及國際貧窮議題。樂施會亦誠邀大家答問題，有機會贏取樂施會送出的參加名額（1位成人及1位小童，$480）乙個！

首屆親子扶貧行山活動 星級父母紛紛支持

新冠肺炎疫情重挫全球經濟，近一成人口（即近7.5億）正面臨飢餓的狀態，亦有2.58億兒童因為貧困而失學，而本港的貧窮人口，亦突破149萬新高。樂施會連同星級父母黃祥興、林芊妤Coffee、長跑好手姚潔貞等呼籲大家支持於5月期間參加「樂施小小毅行者」，希望家長和小朋友放下平日繁忙的課堂，走進山野放放電；透過行山及好玩有趣的任務，父母和孩子將共同經歷、學習和解難，認識本地及國際貧窮議題，建立同理心，並以行動實踐助人！

星級媽媽林芊妤(Coffee) 表示：「作為父母，我認為要學習適當時候放手，孩子成長的過程中總有跌跌碰碰，嘗試各種的失敗和教訓，才會走出屬於自己的人生！」，並呼籲大家參與「樂施小小毅行者」。

3條親子山徑 適合不同家庭

「樂施小小毅行者」活動日期為5月1日至31日，參加家庭可因應能力及行山經驗，自行選擇出發日期及合適的路段，參與次數不限。活動共設有三條路線︰「輕鬆行」（香港仔水塘）、「勇敢行」（魔鬼山及五桂山）、「挑戰行」（茅坪古道），山徑起點終點交通方便，全長分別為5公里、7公里及12公里，完走需時約3至6小時。大會為此特別設計活動攻略，內容包括交通資訊、活動路線詳情、打卡位置、沿途更有好玩有趣的任務，完成後可獲發電子證書。首批登記參加之家庭，更可免費參加樂施會網上親子工作坊，讓家長和小朋友從遊戲和繪本，認識全球貧窮議題。免費工作坊現只餘少量名額。所有參加者更專享7折訂購樂施會教育繪本及桌上遊戲特別優惠。

樂施會 X HAPPIPLAYGROUND

是次活動與羚邦集團提供的本地創作品牌 HAPPIPLAYGROUND合作，讓孩子透過行山學習建立目標，學會堅持、無畏艱辛、不輕言放棄，與父母共渡別具教育意義的親子時光。參加者均可獲得一套樂施會 X HAPPIPLAYGROUND 精美限量版紀念品，包括：別注版親子毅行Tee、號碼布、布獎牌、山系毛巾、型格水樽、Columbia 輕型運動腰包、偉易達玩具、寶礦力及奧樂蜜C飲品等等。

另外，大會將於4月27日晚上舉行網上簡介會，内容介紹活動資料及路線，山系親子達人「山與海教室」亦會分享親子行山的注意事項及如何寓行山活動以達到更佳親子互動效果， 情容後公布。

樂施小小毅行者 Oxfam Mini Trailwalker 日期：2021年5月1-31日 活動形式︰自行選擇活動日期及路段，參與次數不限 活動共設有三條路線︰輕鬆行、勇敢行、挑戰行，大家可因應能力及行山經驗選擇合適的路段（請留意：三條路線均涉及上落樓梯路段，不適合使用嬰兒車） 報名費用：$280 - $800

有關以上內容，由樂施會提供，有關最新活動消息，請按此了解更多。