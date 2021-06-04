藝術展覽｜灣仔夜光隧道及維港六大展品　免費登記送限量禮包

撰文： 劉柏亨 最後更新日期： 2021-06-04 20:20

由香港設計中心主辦的藝術活動兼旅遊項目「維港蛻變」露天城區設計廊，共有7組作品遍布中環至銅鑼灣海濱及維園，作品由6月5日起至７月初分批展出。大家可以趁機重新探索維港這個香港標誌性的旅遊景點，又可以吸收創意靈感。預先經「01空間」登記活動，更可獲限量禮包，名額100個先到先得！

「維港蛻變」以中式園林及大坑火龍文化元素 引領大眾探索城市空間

設計#香港地「維港蛻變」 以中式園林之山石、亭台、池、門窗、青磚黛瓦和自然流水等元素為靈感，把七個以灣仔歷史及城市的五光十色為靈感的設計環環相扣，化身仿如中式園林中的不同元素，沿維港陸續開放之海濱空間締造一個詩意無限、富感染節奏和韻律的感官旅程，讓遊人在保持「距離」下亦能放空心靈，感受『蛻變』中的城市新海濱，加強維多利亞港及海濱長廊的旅遊特色。



灣仔夜光隧道

《聲之穹蒼》@灣仔海濱長廊水上運動及康樂主題區（展出期：6月5日起，初步至6月20日）

來自澳洲的互動裝置《聲之穹蒼》首次帶到香港灣仔海濱長廊展出，當中包含12道充氣「門窗」，每個高達4.5米高、闊3米長，全部皆內置多色LED燈及擴音器，當公眾在色彩斑斕的充氣拱門下漫步，就會聽到從香港不同角落中收集到的聲音，並在五光十色的氛圍中感受灣仔的活力。👇👇👇按圖看更多裝置圖片👇👇👇

壓軸作品《川流不熄》 中環海濱懸空雕塑

《川流不熄》@中環海濱活動空間（展出期：6月5至15日，入場時間：下午1時至晚上10時（晚上9時30分最後入場）

設計#香港地委約來自美國知名設計工作室Poetic Kinetics之藝術家Patrick Shearn以其最具代表性的「Skynet」系列創作，以香港地標維港為創作靈感，製作面積約700平方米動態懸空雕塑《川流不熄》作為壓軸作品。作品由超過45,000條色帶組成，倚傍維港及港島北的繁榮景致晝夜隨風飄揚，並與「維港蛻變」於銅鑼灣避風塘海濱的火龍頭作品《首》作首尾呼應。置身作品之下，遊人可沐浴在它的悠揚動感之中，感受香港繁榮鬧市的川流不「熄」，卻又感覺恬靜如一。👇👇👇按圖看更多裝置圖片👇👇👇

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「01空間 X #ddHK 登記送限量禮包」遊戲活動詳情

遊戲玩法： 於活動頁撳＜立即參與＞並填寫簡單資料，即可獲限量禮包乙套 限量禮包內容 ：渠王電車模型 (價值$80)、手寫#ddHK行李掛牌、限量 T-Shirt (價值$200)、其他..... (禮品隨機派發，或多於一份禮品) 名額：100個* 活動截止：2021年6月15日(星期二) 下午6時 *每人限登記一次，先到先得，送完即止 **活動受條款及細則約束 領獎方式：於領獎地點出示電子票內QR code予場地工作員掃瞄登記，並需follow大會IG方可領獎 領獎地點：中環龍和道9號 中環海濱活動空間 領獎日期及時間：2021年6月5-15日下午1時至10時 (最後入場時間 9時30分)

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