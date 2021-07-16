「香港書展」將於2021年7月14至20日在灣仔會議展覽中心舉行，今年書展、連同香港貿發局「香港運動消閒博覽」及新增的「零食世界」預計吸引超過700間展商參與，反應非常踴躍，為市民打造集閱讀、消閒，以及品嚐零食於一身的全新體驗。「01空間」為大會指定「電子門票銷售平台」，01會員即日起可於「01空間」購買電子入場券，更可用積分低至半價換購，另特設「電子超級書迷證」，可使用特快通道入場，展期內無限次進出，快人一步！



「香港書展2021」延續心靈勵志年度主題

今屆書展會延續以「心靈勵志」為年度主題，並以「從香港閱讀世界—洗滌心靈 鼓舞人生 再啟航」點題，寄望讀者透過閱讀培養正能量，令心靈重新洗滌，衝破疫境再啟航，創造更精彩的人生。文藝廊呈獻三大專區，包括「從心『書』發」、「我們的快樂回憶 — 兒童樂園」及「不朽巨龍：李小龍傳奇80載」，另外，多位年度主題作家亦將出席「年度主題：洗滌心靈 鼓舞人生」講座系列，與讀者交流。

+ 21

入場攻略 15分鐘直達會場！

今年人潮洶湧，不少人都反映入場安排混亂，必須要在舊翼購票後，經過人潮和多條電梯才可入場，至少花上30分鐘！

疫情緩和，今年書展入場人次明顯增多。

其實只要預先網上購票，便不用排隊跟人逼，15分鐘即直達Hall 1書展會場！想更加快人一步，立即購買「01空間」獨家發售「電子超級書迷証」，即可使用特快通道並享7日無限次進出，書迷必買！

持「超級書迷證」人士可從特快入口入場。

「電子超級書迷證」 免排隊走勻三大展玩足7日

一天行不完三大展？不用擔心，持有「超級書迷證」 人士可於展期內無限次進出展場，還可使用VIP通道免排隊！今年主辦單位首次將「超級書迷證」以電子形式於「01空間」獨家發售，購證方法亦較以往簡單，只需成為「香港01」會員再付款 ($80) 便完成。除此之外，「01空間」亦有單次電子門票發售（包括大人及小童），而所有門票（包括「電子超級書迷證」 ）均可使用「01積分」低至半價換購！👉立即按此購買

簡易購票流程

簡易購票流程

入場時出示門票

入場時出示門票

「運動消閒博覽」增設全新展區 新設「零食世界」逾1,000款小食

今屆香港運動消閒博覽驚喜十足，除了原有十大大主題區，特設全新「宅渡假及戶外探索」區，介紹多項刺激有趣的本地戶外活動體驗，包括潛水、直立板、獨木舟、攀岩、地質旅遊等，讓大家在外遊限制之下享受渡假的樂趣。另外，多家參展商將提供示範及免費試玩活動。

喜愛靜態活動的參觀人士可以參與攝影、桌上遊戲等不同主題的工作坊，其中TIME2PLAY GAMES 邀請了幾位重量級嘉賓介紹波蘭的傳統著名桌上遊戲，包括波蘭駐港總領事 Aleksander Danda，讓大家認識波蘭的獨特文化。

今年首次推出的「零食世界」，匯集全球各地逾1,000款的美味小食，愛吃之人萬勿錯過！為期一周的「零食世界」假香港會議展覽中心舉行，設6大主題，包括「朱古力及糖果工房」、「懷舊零食」、「派對時光」、「健康滋味」、「環球零食」和「Snack Bar」，零食種類保羅萬有，切合不同口味，讓人食指大動。特別推介黑松露蝦籽花⽣、貓山皇榴槤麻糬、西班牙脆豬皮、法式經典鳥結糖、西班牙伊比利亞黑毛豬火腿。

第31屆香港書展詳情



展覽日期：2021年7月14至20日 (星期三至星期二)



展出地點：香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心



開放時間：

2021年7月14 - 15日 (三至四)，上午10時至晚上10時

2021年7月16 - 17日 (五至六)，上午10時至午夜12時 (一樓展館)；上午10時至晚上11時 (三樓展館)

2021年7月18 - 19日 (日至一)，上午10時至晚上10時

2021年7月20日 (二)，上午9時至下午5時

(展覽會將於每日關閉前四十五分鐘截止進場)



門票種類:

(1) 成人 $25、小童 $10 (7月14-15日 或 7月16-20日)

小童適用於小學生／身高1.22米或以下的兒童。

凡以正價購買首兩天香港書展門票人士，憑此票可於7月16、17 或 18日下午7時後，及7月19日(一) 下午7時後各免費再進場一次。



(2) 電子超級書迷證 $80 (7月14-20日)

每張超級書迷證只限一人進場，持證人士於香港書展 2021 可無限次以特別通道進入會場。



同場加映：「香港貿發局教育及職業博覽」將於7月15至18日與香港書展同場舉行，歡迎公眾人士免費入場，雲集800家展商，除了會介紹公私營機構筍工外，還提供一系列本地及海外進修、升學及工作假期等資訊，更會舉辦專題講座，邀請不同界別人士分享經驗及心得，當中包括多位星級嘉賓：中文補習名師林溢欣、香港中文大學物理系高級講師湯兆昇博士、香港商業電台節目主持人黃正宜和英倫博士教育創辦人及首席學術總監凌羽一博士。

「香港貿發局教育及職業博覽」將於7月15至18日與香港書展同場舉行，歡迎公眾人士免費入場，讓年青人、求職者可以一站式獲取升學、就業最新資訊，有利他們作生涯規劃。

加強防疫措施 保障入場人士健康

市民的健康及安全是書展的首要考慮，大會將實施一系列場地防疫措施。書展工作人員及參展商必須出示2019 冠狀病毒病核酸檢測陰性結果證明短訊通知，或完成兩劑疫苗接種的疫苗接種記錄方可進場。所有入場人士須透過「安心出行」或填寫表格記錄聯絡資料及入場日期及時間。除指定餐飲區外，場內(包括展位內)不可飲食或提供試食。會場將設置體溫檢測站量度進場人士體溫、場內不同地點亦會提供酒精搓手液及消毒用品，會場將定時徹底消毒及加強清潔。