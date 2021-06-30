一連7日睇生活頻道刷彩蛋 勁賺積分贏Apple Watch/S21/iPad Pro

撰文： 市場營銷部 最後更新日期： 2021-06-30 20:39

「01會員」震撼獎賞又嚟喇！《香港01》有60+精彩頻道任您揀人人都知，不過睇開娛樂都可能會睇女生、體育迷一樣可以鍾意食買玩，為咗鼓勵大家用《香港01》App睇多幾個唔同嘅生活頻道，我哋將會由7月1日起一連7日，推出「日日刷彩蛋」遊戲，大家只要不停穿梭唔同嘅生活頻道，就有機會搵到彩蛋廣告，撳入去玩遊戲除咗賺到超過6000「01積分」，每日完成最多次遊戲嘅會員仲可以贏走當日大獎禮物，隨時攞到Apple Watch、Samsung S21或者iPad Pro！遊戲玩法超簡單，即睇以下教學，校定鬧鐘「掘寶藏」啦！

點先搵到彩蛋？幫緊你、幫緊你！下載完《香港01》App，留意以下三個地方，就有機會搵到彩蛋廣告～

1.《香港01》App首頁捷徑列，點撃生活頻道標誌

方法一：於《香港01》App首頁捷徑列點撃頻道標誌，進入頻道後即有機會遇見彩蛋廣告。

2. 於首頁點撃「推薦」，再點撃內容框的頻道標誌

方法二：於《香港01》App首頁點撃「推薦」，再點撃內容框的頻道標誌，進入頻道後即有機會遇見彩蛋廣告。

3. 於某頻道內，點撃其他頻道的標誌而跳至另一條頻道

方法三：於某條頻道內點擊其他頻道的標誌，跳至另一條頻道後即有機會遇見彩蛋廣告。

搵到彩蛋廣告後，點擊入去玩彩蛋遊戲、答啱問題就可以攞到「01積分」；而每日00:00至23:59時段內，完成彩蛋遊戲最多次數嘅會員，更加可以贏到當日嘅大獎（詳情如下）。所以想贏走禮物，玩一次係唔夠㗎，記得完成遊戲後即刻返回首頁，再去唔同頻道刷多幾個彩蛋喇！

「日日刷彩蛋」活動，每日獎賞如下 時段一 (7月1日-7月2日)： 答中問題送188積分*，每日完成最多次遊戲的會員可獲Apple Watch Series 6 乙部 時段二 (7月3日-7月4日)： 答中問題送288積分*，每日完成最多次遊戲的會員可獲Samsung S21 智能電話 乙部 時段三 (7月5日-7月7日)： 答中問題送388積分*，每日完成最多次遊戲的會員可獲iPad Pro 平板電腦 乙部 *每位會員每日最多可獲3次積分獎賞

↓↓↓ 想贏獎品，7月1日起開始日日刷彩蛋啦 ↓↓↓

溫馨提示：

完成遊戲後想即刻再搵彩蛋？可以喺遊戲完成頁點撃左上角「返回」，入返首頁去唔同嘅頻道；而喺「我的」頁面睇完積分，亦可以點擊左下角「主頁」，入返首頁重新搵彩蛋。

註1：本遊戲另受條款及細則約束，詳情可參閱遊戲頁面。

註2：《香港01》保留一切紛爭之最終決定權，參加者不得異議。