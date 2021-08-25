經濟環境未復甦　投資市場前宜上網上課程惡補　避免損失離場

經過2019年的社會事件及2020年全球疫情大流行的打擊，本港今年首季度的本地生產總值，錄得7.8%的升幅，終止了連續六個季度的連跌。然而，數據上錄得正增幅並不代表社會已完全後甦，餐飲、旅遊業等行業依然是重災區，在失業率居高不下的情況下，市民選擇轉型至投資市場。



面對全球經濟下挫，不少人都選擇轉型，投身租賃市場及投資市場。（資料圖片）

在經濟不穩的前題下，市民期望能夠有被動增值資產，就算萬一遇上金融危機，亦可以有收入避免財困。買股票會隨著環球經濟的升降而急促變化，相反本港的樓市就相對穩定。雖然樓市尚未撤辣，但除非本港的土地政策突然大改，否則房屋供應依然短缺，另外近期有港人移民，亦有外資考慮撤出本港，但不少內地投資者相繼補充市場上部分空缺，因此在社會運動和疫情的雙重打擊下，樓價依然「企硬」。

投資物業考慮因素多 缺乏知識易「損手」

雖然將物業置於租賃市場的風險較低，而且每月亦有不俗的回報，但當中亦不無風險。要在物業租賃市場中獲利，就需要了解市場的各項細節，包括物業的樓齡及裝修支出、投資回報、租約釐定等，若然不清楚細節，都有機會導致被動收入減少，甚至「損手離場」。

投資租賃市場需要了解市場運作等多項因素，否則投資者較易蝕本離場。（資料圖片）

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