香港國際時尚匯展2021|首度開放公眾免費登記 送出高達兩萬元禮品

由香港貿易發展局 (香港貿發局) 主辦的第6屆CENTRESTAGE (香港國際時尚匯展)，將於9月10至12日重回灣仔會展舉行，今屆匯聚來自逾20個國家及地區超過200個品牌，更首次開放予公眾入場參觀及購物。於「01空間」除了可免費登記入場外，更獨家預留4場時裝匯演予01會員參與，名額有限，立即搶先登記睇SHOW！



「Chapter Infinity」為主題 三大時裝展區

今屆CENTRESTAGE以 「Chapter Infinity」為主題，寄語時裝界在後疫情時代，以創意重燃設計靈感，探索無限可能，迎接新機遇。展會分成三大主題展區：(1) ALLURGE- 以精緻細膩的工藝服飾為重點、(2)ICONIC- 主打前衛風格潮流時裝的、(3)METRO - 專門展出現代簡約設計時裝。展會吸引超過200個品牌參與，其中包括超過120個本地品牌。另外，大會安排了海外時裝買手，包括美國3NY、德國Encode Fashion、泰國Bluepin及越南Runway等，透過視像會議與展商洽商；亦邀請了本地時裝買手到訪，包括Club 21、D-mop，Harvey Nichols、I.T、連卡佛，以及時尚網店Farfetch等。

於「01空間」除了可免費登記入場外，更獨家預留4場時裝匯演予01會員參與，名額有限，立即按此搶先登記睇SHOW！

開幕時裝匯演新加XR元素 張敬軒現身支持

今屆展會的重頭戲為大型開幕時裝匯演CENTRESTAGE ELITES (9月10日)，並首次以XR元素(Extended Reality，延展實境)製作，為大家帶來本地設計師陳景熙(Calvin Chan)和鄞子欣(Joyce Kun)的人氣品牌The World Is Your Oyster，以及知名韓國設計師Lee Mooyeol的品牌YOUSER，一同將在舞台上全球首度發佈2022春夏時裝系列。大會今年更邀得歌手兼時裝達人張敬軒出席，支持本地時裝活動及設計師。展會網站及社交平台(Facebook及 Instagram) 將同步直播該場匯演，並加入特別的AR效果(Augmented Reality，擴增實境)以增強網上觀賞體驗。

三重禮遇：會場限定禮品、$2,000電子購物禮券、大抽奬

第一賞：現場購物滿$200，即可換領會場限定匙扣或水樽乙份，先到先得，換完即止。

第二賞：公眾可於網上投票選出《香港青年時裝設計家創作表演賽2021 (YDC)》心水作品，即有機會獲得由希慎興業贊助的港幣2,000元利園區電子購物禮券(名額7個)。

第三賞：於周末(9月11至12日)場內舉辦 「Watch x Fashion」幸運大抽奬，禮品豐富。

同期展覽



香港鐘表展及國際名表薈萃9月8至12日同期於灣仔會展舉行，除業內買家外，今年展覽開放給12歲或以上的公眾人士，愛表人士可入場以展會價買腕表，及參加一連串活動，包括大抽獎、名表匯演及發佈會、腕表工藝示範及腕表收藏鑑賞分享等。現場更設「競投精明眼」，入場人士有機會以低至1折拍賣價投得名表！公眾人士到香港貿發局網站登記可免$20入場費。