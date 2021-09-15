DAFA2021｜亞洲首個ART TECH體驗展　逾40位國際及本地藝術家作品

首屆 Digital Art Fair Asia (DAFA) 將於2021年9月30日至10月17日在中環舉行。作為數位藝術的先鋒，DAFA 將會歷史性地同時採用區塊鏈NFT、擴增實境、虛擬實境等高端科技，為新世代藏家及藝術愛好者呈獻本地難得一見的「藝術科技」(Art Tech) 沉浸式當代藝術體驗。



展覽將以「實體」及「虛擬」並行的新方式，展示超過40位國際及本地具備數位及NFT藝術創作經驗的藝術家作品。

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逾200件藝術收藏家作品連結實體及數位世界

DAFA為觀眾搜羅了逾200件數位及NFT作品，參展藝術家包括在國際藝壇享負盛名的RefikAnadol、「九龍皇帝」曾灶財、Krista Kim等，致力把數位藝術做到在現實世界中無縫交接。藝術收藏家將有機會在展會中觀賞到現時全球最令人期待的NFT當代藝術及重要收藏。

五大必睇展區 頂尖當代及數位藝術家的作品

首屆Digital Art Fair Asia 分別在五大展區內，展出多位來自世界各地的頂尖當代及數位藝術家的作品，包括：

●IMMERSIVE -展示兩位國際頂級藝術家的作品，包括「國際數據及機器智能美學先驅」Refik Anadol，以及全球首件NFT虛擬房屋的創作者、加拿大當代藝術家Krista Kim；

●PRESTIGE -展示大師級藝術家的新媒體及當代NFT藝術收藏，包括安迪·華荷（Andy Warhol），「九龍皇帝」曾灶財、現居英國倫敦的先鋒波普藝術家蔡贇驊（Jacky Tsai）等；

●PIONEER- 由本地著名數位藝術家Derry Ainsworth及街頭藝術專家Hannah Smith聯合策劃，展出新晉藝術家包括著名NFT攝影家Sean Foley、超現實攝影家SurrealHK (Tommy Fung)、街頭藝術家Szabotage等；

●NEW MEDIA -「香港嘻哈教父」聲音藝術家之稱的MC仁、「M+博物館委約數位藝術家」朱力行（Henry Chu）、「全球首創人工智能藝術家」黃宏達（Victor Wong）等；

●VIRTUAL REALITY -虛擬實境藝術體驗區，展出由國際知名藝術收藏家Sylvain及Dominique Lévy夫婦於2005年全球首創之 dslcollection 虛擬實境美術館。觀眾可在展覽現場或透過Oculus™虛擬實境頭戴式裝置中的先進圖像技術，觀賞 dslcollection 中超過200位重要華人藝術家的300件作品，「親身」感受前所未見的高端藝術科技體驗。

DAFA集合了來自藝術、科技、金融界多間重要企業的支持，將為觀眾呈現一個前所未見的藝術體驗，為全球藝術博覽會寫下全新的一頁。

收藏NFT當代藝術品 即時現場交易

由DAFA策劃的NFT藝術展，搜羅了超過100件NFT藝術作品，觀眾將可透過Refinable線上平台交易，或在DAFA現場進行線下交易。

Derry Ainsworth. Calm Waters. Courtesy of Digital Art Fair Asia

虛擬實境頭戴式顯示器 非一般VR真實體驗

由 VR ALL Art 提供技術支援的「DAFA平行時空展會」將會與展會同步進行，全球觀眾可以Oculus™虛擬實境頭戴式顯示器在線觀看展會的精彩作品。線上展會的出現，突破了現實空間地域和營業時間的限制，為藝博會營運者及藏家帶來重要革新。

圖片由 VRALLArt 及 Apre Artnet 提供。 www.vrallart.com www.apre-art.net

為實體作品出處及鑑定 訂下藝術界新標準

DAFA向藝術界展示使用近距離無線通訊芯片 (NFC chip) 作為認證藝術實體作品的新方式。展會與藝術認證應用程式、擴增實境平台 ZHEN. (名字涵真實、獨特認證的意思) 合作，為在DAFA中展示的實體藝術作品上提供芯片，用於跟蹤藝術作品的出處。

擴增實境 (AR) 藝術體驗

DAFA將呈現一系列採用擴增實境 (AR) 技術的藝術作品，包括首次使用此技術來展示作品的中國先鋒波普藝術家蔡贇驊（Jacky Tsai）和攝影師兼策展人Derry Ainsworth。作品將展示於Prestige展區內，通過複雜的圖像識別以及先進的映射技術，將傳統的平面藝術作品轉變成立體版，親身感受三維藝術體驗。

中國先鋒波普藝術家蔡贇驊（Jacky Tsai）將會展出由藝術科技公司ZHEN.提供技術支授的擴增實境（AR）藝術體驗

創意科技完美展示數位藝術

DAFA 使用了最高清的創意顯示屏，呈現數位藝術之獨特美態。觀眾將可在展覽中欣賞到無與倫比的藝術動感和色彩。

Derry Ainsworth. Framing Icons. Courtesy of Digital Art Fair Asia

【DAFA Art x Tech論壇】啟發新世代藝術收藏家

觀眾除了可觀賞到引人入勝的NFT藝術和新媒體藝術外，亦可以參加由DAFA團隊精心策劃的一系列有關藝術科技的論壇。論壇邀請各界專家及資深領袖一同來探討與藝術科技相關的話題，主題涵蓋多個範疇，包括《香港及亞洲地區藝術科技創新發展現況》、《NFT之機遇與風險》、《如何創造及銷售NFT？》、《收藏數位藝術及NFT藝術指南》、《藝術虛擬實景之創造》、《Metaverse新世代》⋯⋯等。

論壇講者來自藝術、投資、科技等不同行業的專家或專業人士：

●Sylvian Lévy (dslcollection 聯合創辦人)

● James Neary (企業家、數位藝術收藏家、DIGITAL ART FAIR ASIA 聯合創辦人)

● John Keh (Genesis Block 首席營銷官)

● Vitomir Jevremovic (VR-All-Art 創辦人)

● Nicholas Chan (Refinable 聯合創辦人)

Digital Art Fair Asia 2021

Digital Art Fair Asia 成立宗旨是希望在這個「後疫症」新時代中，我們可以借助數位新科技的優勢，讓更多人有機會欣賞、創作、收藏藝術。Digital Art Fair Asia 2021是亞洲首個專注於新媒體藝術、NFT加密藝術、沉浸式藝術的實體藝術博覽會。我們期待觀眾可以在這裡欣賞到當代藝術世界中最優秀的藝術家。

展期：2021年9月30日至10月17日

私人預覽（只限受邀貴賓）：2021年9月30日

貴賓預覽（憑票入場）：2021年10月1至2日

公眾預展：2021年10月3至17日

地點：香港中環皇后大道中59至65號泛海大廈＜立即按此購票＞