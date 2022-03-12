居家抗疫活動指南｜40多個網上活動任您揀　含獨家優惠及課程

疫情仍然嚴峻，大家盡量減少外出，留在家中齊心抗疫！為了幫大家解悶，「01空間」 為大家搜羅不同種類的網上活動，無論父母、小朋友，在家工作的您，都能找到最啱心水的活動，讓您們於居家抗疫中變得充實起來！



父母篇｜紓緩子女壓力 在家活動新體驗

面對學校停課、防疫物資不足、子女前程等，都令家長產生不同負面情緒。「01空間」現提供一些家長抗疫小課程，讓家長與子女一齊裝備自己，同心抗疫。

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小朋友篇｜提早放暑假 停課不停學

受疫情影響，子女因停課留家，學習中斷，家長應多花時間陪伴，互相鼓勵支持，定期進行一些簡單的親子活動，鍛鍊身心，共同抗疫。「01空間」讓您為孩子預先安排好以下活動及課程 :

小朋友學習篇



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小朋友玩樂篇



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小朋友運動篇



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在家工作篇｜心靈抗疫 紓緩壓力

由於疫情每日變化，令不少人措手不及，在家工作的整體工時隨時更長，工作與生活難以平衡，身心俱疲每天覺得度日如年！「01空間」為您帶來療癒身心的活動及外賣到會優惠，讓您在家工作之外，都能尋找不同輕鬆活動，及品嚐五星級美食到會：

精選活動推介



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美食外賣推介



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