香港人道年獎 2022 現已接受提名 | 延續暗處點光 實踐人道精神

由香港紅十字會主辦的香港人道年獎 2022 現已接受提名報名，今年香港01及01空間亦以策略媒體伙伴合作，並將會同步進行網上直播頒獎典禮。

香港人道年獎是本港首個倡導人道精神的獎項，透過表揚在社會上以實際行動體現人道精神的人士，推動更多市民認識人道精神此一普世價值，並感染更多人加入人道服務行列。



何謂人道精神?

人道精神是指人與人之間為減輕及防止他人的痛苦、單純出於善意與自願而作出的救助行為。具體表現包括各種拯救生命、關顧傷病、弱勢和處於困苦人士的行動，以及致力確保及宣揚人類生存基本權利獲得應有的尊重，為減輕他人的疾苦出一分力。

只要為香港居民 就符合參選資格

「香港人道年獎 」 參選資格只要為香港居民，而且不限性別、國籍、種族，均可被提名，但只能以個人名義被提名，而且曾參與有關的人道行為必須為自願性質，在過程中被提名者並沒有個人得益，所有人道行為須在2021年1月1日至12月31日期間發生，如果參選人已身故，提名須在其離世後一年內提出。

「香港人道年獎」與「香港人道新力量」

香港人道年獎：「保護生命、關懷傷困、維護尊嚴」是人道精神的核心元素，此獎項頒予在這三項人道範疇中具持續及傑出貢獻的人士。

香港人道新力量：此獎項旨為嘉許35歲以下的年輕人對人道工作的付出及貢獻，鼓勵有志參與人道服務的新一代坐言起行，讓人道精神得以傳承下去。

歷屆得獎者以實際行動體現人道精神

自2007起，「香港人道年獎」已選出超過八十名得獎者，他們透過實際行動展現人道精神，盡心竭力服務社群；當中包括香港人道年獎2009得獎者歐耀佳醫生﹑2020得獎者伍桂麟先生及香港人道新力量2021得獎者何惠傑先生。

歐耀佳醫生

大家都可以多關心世界不角落的人和事，為受天災戰亂影響的人出一分力。 歐耀佳醫生

自80年代開始，他已積極投入社會服務。1987年成為外展義工醫生，為馬鞍山村退休老礦工及其家屬提供免費醫療服務，亦與同事們成立了香港輪椅輔助隊，為殘疾人士和輪椅長者提供援助，同時參與了多項全球緊急醫療行動，包括今年到烏克蘭及南蘇丹為在武裝衝突的地區及受天然災害影響的人士提供醫療服務。多年來，歐醫生曾經在不同的教育及醫療機構舉辦超過五十次交流會， 將愛和人道的訊息在年輕一代宣揚開去，令人道工作得以傳承。

伍桂麟先生

死亡對很多人而言都是禁忌，要認識死亡，先要學習面對死亡。 伍桂麟先生

畢業後從事殯儀業的遺體修復及防腐工作的伍桂麟認為：「死亡對很多人而言都是禁忌，但他相信，要認識死亡，先要學習面對死亡。」其後他加入香港中文大學醫學院解剖室工作，因而激發起推動「無言老師遺體捐贈計劃」的念頭，提倡大家對「生命」的尊重，同時培養學生對生命的尊重。他亦會支援一些非自然死者家屬，與太太一起探訪了不少獨居長者，包括提供防疫物資、情緒支援、安排院舍及預囑生前規劃，從死到生，把服務延伸至社區。

何惠傑先生

我不只要做黑暗中的一盞燈，我還要多走一步，成為能夠鋪設電線的人，將不同背景的人連繫在一起，照亮世界。 何惠傑先生

在中學時期獲選為「傑出紅十字青年會員」，畢業後成為了註冊社工，積極投入青年發展工作，並創立了 「東青」青年小組，鼓勵青年人認識和體驗人道精神。他和來自不同階層和背景的小組成員實現了不少創新的計劃，曾帶領一群青年人走遍全港各區進行「48小時」的露宿生活，體驗不同階層市民的生活環境，從而啟發他們多角度思考弱勢社群的需要。義務工作的經驗讓他成長了不少，他希望將人道精神傳承給年青一代：「我不只要做黑暗中的一盞燈，我還要多走一步，成為能夠鋪設電線的人，將不同背景的人連繫在一起，照亮世界。」

按圖即看「香港人道年獎 2021」得獎名單

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香港人道年獎 2022 現已接受提名報名

參選資格

- 香港居民，不限性別、國籍、種族

- 只能以個人名義被提名

- 曾參與有關的人道行為必須為自願性質，在過程中被提名者並沒有個人得益

- 人道行為須在2021年1月1日至12月31日期間發生

- 如參選人已身故，提名須在其離世後一年內提出



香港人道年獎

- 年齡不限

- 被提名者必須曾主動作出突出的人道救助行為或長期積極地參與人道救助工作並有所貢獻，且具有感染力



香港人道新力量

- 35歲或以下 (以2022年3月31日為限)

- 被提名者必須持續積極地參與人道救助工作並有所貢獻



遞交提名表格流程

- 截止日期：2022年6月24日(星期五)

- 提名方法：

(1) 網上提名表格必須於2022年6月24日(星期五)香港時間下午5時前於「香港人道年獎2022」網頁上報名系統填寫

(2) 郵寄提名/ 親身遞交提名表格︰提名表格可於「香港人道年獎2022」網頁下載，並必須於2022年6月24日(星期五)香港時間下午5時前(以郵戳為準)填妥，交回香港紅十字會 (地址：香港西九龍海庭道19號)，信封面請註明「香港人道年獎2022」



「香港人道年獎2022」網頁

立即提名 : www.redcross.org.hk/ha



重要日程

- 2022年6月24日 (星期五) 截止提名

- 2022年10月8日 (星期六) 評審委員會甄選面談

- 2023年1月14日 (星期六) 頒獎典禮

主辦機構保留奬項規則和評審日程之最後決定權。



【01空間 x 香港人道年獎 2022 】 全城燃亮暗處點光



「01空間」為「 香港人道年獎 2022 」的策略媒體伙伴，為推動更多市民認識人道精神此一普世價值，讓大家可以實踐人道精神為己任的生活態度，一起支持是次提名活動。屆時活動將會透過 01 空間活動平台同步進行網上直播頒獎典禮。

除此之外， 只要經由「01空間」報名參加「 香港人道年獎 2022」 活動，即有機會獲得由香港紅十字會送出的限定禮物👉🏻立即免費登記，詳情將會稍後公布，敬請留意！