書展2022｜書展、運動及零食三大展 電子書迷證免排隊無限進出

「香港書展」將於2022年7月20至26日在灣仔會議展覽中心舉行。一如往年，今屆書展將連同「香港運動消閒博覽」及「零食世界」同時舉行，讓市民在炎炎夏日中，一次過在冷氣會場享受集閱讀、消閒以及品嚐零食於一身的舒適體驗。而「01空間」為大會指定「電子門票銷售平台」，各書迷除了可於「01空間」購買入場門票，還可用積分低至半價換購，另獨家發售「電子超級書迷證」，可使用特快通道無限次進出，盡享尊貴體驗。



由香港貿發局主辦的第32屆香港書展將於7月20日於香港會議展覽中心舉行，展期共7日至7月26日。今年書展的年度主題為「歷史文化．城市書寫」，並以「從香港閱讀世界：憶．寫香港故事」點題，其中「文藝廊」為配合年度主題，設有四大展區，展出本港多位著名作家的精選著作及手稿，更將展出有關飲食文化的歷史珍藏及特色建築的藝術作品。

文藝廊設有四個專區，分別為「歷史文化．推薦作家」、「城市書寫．特選書目」、「細味香港」及「城市築跡」，帶讀者了解香港的歷史文化、城市變遷、社會現象及飲食文化。另外書展的講座雲集中外知名作家，線上線下和大家分享閱讀樂趣和寫作背後的故事，更有多位名人在「兒童天地」跟孩子講故事及分享閱讀的心得。

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簡易購票流程

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入場時出示門票

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「運動消閒博覽」8大主題展區 「零食世界」集合逾1,000款世界各地人氣零食

今屆運動消閒博覽將設有8大主題區，多種運動、消閒品牌產品及體驗任君選擇，如棍網球、棒球、疊杯競技等。另外，亦有近年普及的電子競技如模擬駕駛。入場人士可接觸不同運動主題活動及欣賞特別表演。

第二屆「零食世界」去年好評如潮，今年載譽歸來，特設6大主題區，包括：環球零食、朱古力及糖果工房、懷舊零食、健康滋味、派對時光及Snack Bar，搜羅逾1,000款世界各地的人氣零食，為入場人士帶來日本、台灣、韓國、德國、澳洲、希臘及西班牙等地的直送美食，來一趟不同地方的味覺體驗之旅。

第32屆香港書展詳情

展覽日期：2022年7月20至26日 (星期三至星期二)

展出地點：香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心

開放時間：

2022年7月20 - 21日 (三至四)，上午10時至晚上10時

2022年7月22 - 23日 (五至六)，上午10時至午夜11時

2022年7月24 - 25日 (日至一)，上午10時至晚上10時

2022年7月26日 (二)，上午9時至下午5時

(展覽會將於每日關閉前四十五分鐘截止進場)



香港運動消閒博覽、零食世界

7月20至25日 - 上午10時至晚上8時

7月26日 - 上午9時至下午5時



門票種類：

(1) 成人：$25、小童：$10 (7月20-21日 或 7月22-26日)

適用於小學生 / 身高 1.2 米或以下兒童

凡以正價購買首兩天(7月20或21日) 香港書展門票人士，憑此票可於7月22日(五)、7月23日(六)或7月24日(日)下午7時後，及7月25日(一)下午7時後各免費再進場一次



(2) 電子超級書迷證：$80 (7月20-26日)

每張超級書迷證只限一人使用及進場，持證人士於香港書展 2022 可無限次以特別通道進入會場。



做足衛生措施 安心投入展覽

為保障參展商及入場人士的安全及健康，工作人員及參展商必須出示在「疫苗通行證」下有效的疫苗接種紀錄、醫學豁免證明書或康復紀錄方可進場。所有入場人士須透過「安心出行」或填寫表格記錄聯絡資料及入場日期及時間。除指定餐飲區外，場內(包括展位內)不可飲食或提供試食。會場將設置體溫檢測站量度進場人士體溫、場內不同地點亦會提供酒精搓手液及消毒用品，會場將定時徹底消毒及加強清潔。