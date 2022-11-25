車迷不容錯過！國際汽車博覽半價換購門票攻略 一睹飄移特技表演

第二屆香港國際汽車博覽將於2022年12月8日至12月11日在亞洲國際博覽館（AsiaWorld-Expo）及西九文化區的AXA Wonderland竹翠公園隆重開幕，破天荒實行「兩地一展」。即上「01空間」以獨家優惠購買門票，更可用積分半價換購，盡覽各項珍貴展品及表演！



今屆IMXHK 將繼續以「Mobility +」為主題，展出最新的汽車技術、藝術及珍藏車外，更策劃一連串與汽車相關的表演活動及比賽。當中包括：電動車主題展覽、雲集JDM車及珍藏車展的汽車文化節展區、IMX VIP展廊——呈獻震撼的汽車藝術、設計、超跑及其他出行科技、夢想汽車2050兒童畫廊及趣味繽紛的「CARnival」、汽車主題電競、動漫及模型車展示、首屆MISS IMX選舉、首屆IMX Outdoor Adventure等等。**立即上「01空間」優惠購票**

全球首架限量版飛行機車首次登港

日本專門研發無人機、人工智能等高科技產業的新創公司A.L.I. Technologies 旗下的全球首架限量版飛行機車XTURISMO 將首次登港，XTURISMO 為一款長3.7 公尺、寬2.4公尺、高 1.5 公尺的飛行機車，透過底部螺旋槳來推動升空，能夠乘載 100 公斤的騎乘者。另外，世界上最快、最刺激、最具挑戰性和最先進的空中比賽——世界冠軍飛行錦標賽 (World Championship Air Race or WCAR) 亦將在IMXHK展出飛行賽機。

今年邀請到屢獲殊榮的古董車收藏家 Corrado Lopresto，展出其珍藏的汽車原型模型、著名汽車製造商的工業及技術圖紙、以及展示其多年參與各項世界汽車珍藏大賽的獎章等等，全部都是國家級文化產物。Corrado Lopresto 更破天荒透過網上分享，與本港收藏家交流古董車文化。**立即上「01空間」優惠購票**

增設戶外市集及表演

IMX CARnival 親子活動多元化，包括：飛行模擬器–讓學生體驗駕駛飛機、中電兒童電動車賽道、汽車動漫相關角色扮演、國際電競賽事、夢想汽車 2050 小學生作品展、蝙蝠俠車及高智能方程式痛車展示等等。除室內展區，今年亦增設戶外市集及表演，加映為期三日的汽車飄移及電單車特技表演，為本地汽車運動選手提供平台大顯身手。一大家細可以先行到亞博參觀靜態展覽，再乘坐免費接駁巴士或機場快線至西九欣賞精彩表演節目，過足一天汽車文化之旅。

IMXHK特別聯同香港汽車會（HKAA）及專業模擬車隊（Z-Challenger），率先在港舉辦 FIA 香港站汽車電競賽事。為了增強觀眾的體驗感，今年更新增 R2V 模擬駕駛遊戲項目，使用由 IROC 開發的高性能模擬器 DRive-X，首次聯乘 Devel Sixteen、Zagato等超罕跑車品牌，為觀眾提供順暢、高幀率及高極致的遊戲體驗。**立即上「01空間」優惠購票**

除以上活動外，屆時亦會舉辦Dream Car 2050學生藝術創作比賽頒獎典禮、MISS IMX 2022車模競選決賽及頒獎典禮，以及設有電動車展區，展示最新電動車及相關技術與服務，讓參觀人士輕鬆了解最新電動車發展。此外，同場更增設由中華電力提供之免費兒童駕駛電動車體驗專區及別開生面的VR模擬駕駛遊戲，鼓勵親子參與低碳旅程。

香港國際汽車博覽2022詳情

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入場票價：

1.優越貴賓：$266 (原價: $280)

2.貴賓：$142 (原價: $150)

3.標準：$76 (原價: $80)

4.特惠*：免費



*以下人士可使用特惠門票：

- 小童身高不足1.2米

- 持香港身份證明文件或「長者咭」之65歲或以上本港居民（進場時需出示相關文件）

- 「殘疾人士登記證」人士（進場時需出示相關文件）