寵物節2023｜必睇免費入場/展場著數/表演節目詳情

2023年首個寵物節暨國際寵物用品博覽將於2月2日至5日，一連四日在香港會議展覽中心舉行。於2月2日前上「01空間」購票可享9折優惠，低至$14入場。 名額有限，立即購買！



作為全港最大的寵物界盛事，大會邀請了超過500個參展商參展，讓入場人士選購心水寵物用品，當中不少產品以會場限定優惠價發售。大會亦安排了超過20場精采活動，及特色寵物專區，讓公眾更了解不同類型的寵物。

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香港寵物節除了展銷世界各地逾千個品牌的毛孩營養主食，更有大量零食選擇，讓主子們來一個放題！另外會場亦有多個特色打卡點，奴才可盡情拍下美照。會場內還有多項精彩活動舉行，包括有寵物界的選美盛事。不少狗主都願意花時間訓練自己的狗狗，因此大會亦邀請了香港犬隻訓練總會的導師，在場示範犬隻服從的技巧。為加強公眾對導盲犬服務的認識，香港導盲犬服務中心也設置攤位，香港愛護動物協會、拯救遺棄動物中心及香港兩棲及爬蟲協會等多個動物團體亦有參展及舉行講座。

主人可以免費帶同愛寵入場，為確保場內人寵都能共享一個安全舒適的環境，每名入場人士只能攜帶一隻寵物進場，並需以繩索牽引，或置於寵物袋/車中。帶同狗狗入場時，需要掃描晶片、出示有效狗牌及針咭；而入場的貓咪，則需要滿6個月或以上，並需出示有效針咭。

香港寵物節暨國際寵物用品博覽2023詳情

展覽日期：2023年2月2至5日（星期四至日）

展出地點：香港會議展覽中心Hall 3BCDE

開放時間：

2023年2月2至4日（星期四至六）12:00–21:00

2023年2月5日（星期日）12:00–20:00

01空間早鳥優惠價：$27 (原價: $30)

