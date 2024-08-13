香港代表隊在巴黎奧運的成績振奮人心，社會難免期望四年後的洛杉磯奧運再創佳績。佳績不會從天而降，運動員背後付出的汗水叫人敬佩。鎂光燈雖然在劍神、劍后和飛魚身上，但正如香港第一金「珊珊」的提醒，諸如帶傷上陣的跳馬選手同樣值得支持。媒體總愛數算得獎運動員的獎金多少，無緣站上頒獎台的運動健兒所得資源多少，不應該被社會忽略。



精英運動項目分A+、A和B級，精英運動員又分甲+、甲、乙+、乙和丙級，資助金額按級別而定。正如我們曾經指出，一名全職精英丙級運動員每月的標準資助只得入息中位數大約六成，可能令運動員在做出成績之前已經中途放棄。不幸言中的是，這次巴黎奧運會之後，有羽毛球手就提到每月資助額最低僅約7000元，不少人因而放棄做全職運動員。

從有限資源的角度看，資助額按成績而定，不是沒有道理。但在另一方面，未有成績的運動項目或運動員所得資助較少，會否令他們更難挽留人才，更難做出成績，甚至結果「貧者愈貧」？在理念層面，先獲獎、後資助雖然公平，但這畢竟有如錦上添花般的拔尖模式。相比之下，還未獲獎的項目會否更需要資助，以期吸引人才，栽培未來新星？

目前香港代表隊在奧運會上只曾在滑浪風帆、劍擊、游泳、乒乓球、單車、空手道贏得獎牌，但帆船、賽艇、體操、羽毛球、三項鐵人、田徑等亦不乏潛質，甚至更多項目只待時日發展。在有限資源下，資助額如何分配給不同項目、不同級別的運動員，在具體層面可能影響着體壇的整體發展。

這些問題並不複雜，我們不會陌生。財政預算案是否應該人人派錢，或者新冠疫情期間的保就業計劃是否公道，許多人心裏有數。在經濟繁榮的時候，或許不多人關心分配公義的問題。惟在經濟不景的日子，一分一毫都應該用得其所，公平分配。在虧蝕的日子容易要求政府伸出援手，賺個盤滿缽滿的時候卻沒有人打算與社會共同富裕。經濟繁榮的日子反對政府「干預」市場，經濟不景的時候為何又不稱之為「干預」？

這不是說政府要對市場的困境坐視不理。空舖的事實擺在眼前，由地產商、大業主到小商戶、打工仔，各行各業的困難都是明顯的。問題是如何做才是公平，如何做才能治標又治本。這是為什麼香港需要的是一場結構改革，而不再是小修小補，更不是飲鴆止渴，繼續迷失於尋租經濟、產業空心化的困局之中。

美國在金融海嘯期間拯救所謂大到不能倒的企業，美其名避免了百業如骨牌般遭殃，但實際上沒有解決美國經濟空心化、金融風險累積的結構問題。更何況為何貪婪的投資風險要由納稅人的錢來埋單，是無法解釋的不公。反過來說，今天孟加拉的年輕人竟然推舉一個年屆八旬的老人家主持大局，正是因為在他們心目中，尤努斯的微型貸款理念比起總是向資本家傾斜的市場更公平。

社會的眼睛是雪亮的。如果有向上流動的機會，有公平競爭的環境，年輕人不用躺平排公屋。如果小生意有生存空間，創業理念有大展拳腳的機會，沒有人喜歡埋沒才能。香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力，不是靠幾句批評或者口號來釋放，而是要破除利益固化藩籬。要贏得多數人對政府的支持和欣賞，視乎發展成果是否更多、更公平地惠及所有人。