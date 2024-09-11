美國時間9月9日蘋果公司揭曉iPhone16系列、耳機和智能手錶，庫克宣布產品在「Glowtime」提升到了人工智能；歐洲時間9月10日歐洲法院裁定蘋果公司獲得愛爾蘭優待，現須補交130億歐元（1120億港元）稅款，另加拖了多年來的利息。計及時差，兩宗事件相隔了不到廿四小時，歐盟可謂在一日之內給蘋果「贈興」。



歐洲法院的裁決當然不是突如其來。正如同日頒下的Google壟斷訴訟一樣，裁決早已排期在9月10日作出。這兩宗案件，尤其是涉及歷來最高金額的蘋果訴訟，仿如在為歐盟競爭事務專員維斯塔格（Margrethe Vestager）將盡的十年任期劃上句號。而現在，我們可以放心在這個句號前綴「完美」二字。

在蘋果發布會的時候，庫克對於接下來的裁決或許仍是有信心的。畢竟在最近幾年，歐盟委員會在類似的訴訟已經連番失手。2022年快意佳士拿案、2023年亞馬遜案和Engie案，維斯塔格也放棄了就星巴克案提出上訴。按照歐洲法院在這幾宗上訴案的裁決，稅務法律界原本以為歐盟委員會將同樣被裁定為無法證明愛爾蘭特別優待了蘋果公司，後者因而被看高一線。

直至去年11月，意大利籍的佐審官皮特魯澤拉（Giovanni Pitruzzella）給出法律意見，建議歐洲法院發回重審，各界開始嗅到不對勁。蘋果公司避稅是所有人的共識，否則犯不着千里迢迢在愛爾蘭設立分公司，再將在美洲以外所賺得的利潤全部轉移到入帳。成員國的稅制是歐盟管不着的，但可以指控愛爾蘭對蘋果公司的評稅方法形同政府補貼，從而違反公平競爭。爭議的關鍵因此在於競爭事務專員能否證明優待，而愛爾蘭和蘋果公司當然矢口否認。

由此可見，這宗案件由一開始已經進入了法律技術的爭拗，「避稅」頓成房間裏的大象。技術爭拗去到什麼地步，從三個數字可以看出：歐盟委員會的裁決長452段，蘋果上訴得直的普通法院裁決共509段，歐洲法院花了404段。簡而言之，歐洲法院不但沒有站在愛爾蘭和蘋果公司一方，而且更超越了佐審官的發回建議，而是直接頒下終極決定，認為歐盟委員會妥當地證明了愛爾蘭對蘋果的評稅偏離了正常情況，再不情願現在也不得不追回迄2014年十年共130億歐元的稅款。

興論着眼於130億歐元的金額，但對於市值三萬億歐元的蘋果公司，這張罰單根本稱不上為「天價」。從其股價在裁決後無甚變動可見，市場已沒有當這是什麼一回事。更重要的是維斯塔格即使慶祝以勝訴劃上圓滿句號，但一仗折騰八年折射了競爭法對打擊避稅的根本局限。歐洲法院可以一改作風，採用了不利蘋果公司的準則，但在經濟全球化的年代，在香港買一部智能電話可以是美國設計、中國生產但入帳在愛爾，跨國企業應該向誰納稅，對哪個社會負有義務，沒有國際合作是不可能弄個明白。當世界進入「BEPS 2.0」年代，同時亦說明了沉底競賽已成過去。一個地方、一個經濟體要能夠吸引資金、企業落戶，不可能再靠低稅、零稅作招徠。這對於香港，當然不無啟示。