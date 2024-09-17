在記憶中的中秋節即使未及秋涼，多數也是微風送爽，少年人待在公園玩蠟燭，稚童提着燈籠。現在中秋是全年最高的35.5度，也是香港有記錄以來最熱的中秋節，天氣彷彿提醒着我們時代變了。



時代在變，月缺月盈的規律卻是永恆。中國人從圓月聯想到了人倫團圓，此所謂「海上生明月，天涯共此時」，亦見於「人有悲歡離合，月有陰晴圓缺」之感慨。現代社會碎片化和個人化，親朋團圓更是彌足珍貴。



這個中秋，有人放不下那因精神病發而不幸喪命的丈夫或者兒子，也有人對那死於意外的男朋友或者胞弟而念念不忘。是什麼奪去了至親的性命，是縈繞在心裏不散的問題。精神病發沒有人能夠預計，警員情急開槍似乎依照了指引，我們能夠責怪誰？起卸期間貨物傾側壓下，會不會是又一宗的不幸意外？政府當然可以對僱主施加更嚴格的法律責任，規定他們必須保障僱員安全，但這仍然不一定能杜絕所有意外發生。就好像天然災禍被視為不可抗力，所謂「不幸」就是人所不及、無法預料的意思。

古時候的不幸事件更多，但隨着科學和預測能力進步，即使是風雲變色，我們都已經可以及早規避。今天若然勞工在狂風暴雨下遭遇意外，沒有人會認為那是不幸，而非僱主疏忽。同樣道理，隨着社會進步，我們的醫療體系除了定期的簡短覆診之外，能否為精神病人提供更多照顧？除了跟其他租戶困在地方不大的單位之外，香港人有沒有可能享有更大的個人居住空間？警員除了持槍戒備之外，可不可以有更適合於非致命制伏持刀者的裝備？不論是照顧者慘劇、工業意外抑或各種不幸，在不一樣的結構制度和運作模式，我們可以有怎樣不同的結果？

當我們把事情簡單歸類為不幸，大家就只是在客觀環境、現有條件下走每一步，責任不在任何人身上。畢竟換了是其他人，在同樣的客觀條件下，他們的反應和遭遇還是很可能一樣。就好像銀行提高借貸成本，業主因而加租，兩者都沒有惡意，也非出於貪婪，只是在經濟受壓周期，換了是任何人也會因應現實情況而不得不作出應對。只不過結果最終往往由租戶承擔，他們只好搬到較偏遠或惡劣的地方居住。看似是不幸的結構問題，實際上是由於社會囿於現狀、不思進步所致。

個人不會費煞思量考究社會結構，家屬在悲傷哀痛之中更是無暇詰問。唯有政治領袖決心改變客觀環境的條件，社會方能進步。精神病人為什麼不可以住在更適切的環境？病發的時候為什麼不可以有不致命的處理？工作環境為什麼不可以有更大保障？經濟衰退的影響更加不一定要由租戶承擔。每逢佳節倍思親，痛失至親的不幸若能牽動誰的內心，他們應該致力於令更多市民人月團圓。