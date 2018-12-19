美股大幅波動　美財長歸納兩大原因是模糊焦點

美股大起大落，美國財政部長努欽（Steven Mnuchin）將之歸咎於「高頻交易」和「沃爾克規則」，又表示計劃對市場結構進行跨機構審查，研究股市的波動性。然而，美股動盪的原因遠不止於此，中美貿易戰進程難以預測、以至美國國內經濟放緩等，都讓投資者感受到市場或出現結構性轉變的可能，努欽提出的原因也許沒錯，但似乎忽視了不少焦點。

何謂高頻交易和沃爾克規則

先解釋何謂「高頻交易（High Frequency Trading）」和「沃爾克規則（Volcker Rule）」。前者的策略在於透過大手交易，賺取股票買入和賣出的差價，故市況波動時尤其有利，其優勢亦取決於平台處理交易的速度，因此平台多數設置離交易所很近的服務器，以縮短交易指令傳送的時間。

後者則是金融海嘯之後實施的規則，當中規定銀行自營業務的要與存款完全分開，禁止銀行利用存款進行投機交易，讓銀行降低風險，但這亦增加了銀行合規成本，提高盈利的難度。

美股市場近期大為動盪，納指多次收盤單日波幅達2%以上。（路透社）

美股大幅波動 財長將視線轉移至市場結構

美股近期大幅波動，從數據上看，標指周一跌破今年低點，單是今季已出現過6次單日跌幅超過2%的情況，以科技股為主的納指更出現過10次，兩者均是2011年以來最高紀錄。

美國財長努欽接受訪問時表示，現時一個普通交易日（美股）的波動是500點，「在我看來，市場結構導致了更大的波動……這部分是由於高頻交易者的市場存在與沃爾克規則的結合。」

其實，高頻交易十多年前已經興起，一早被外界批評損害散戶利益，在透明度、公開性等存在諸多弊端。雖然它創造了交易量，卻不會為市場提供流動性，可謂是毫無價值，監管機構理應一早意識並及早解決，此刻，努欽拿出來說成是市況波動的理由，有借風使船之嫌。

至於沃爾克規則在2013年才出台最終版本，但回顧數年間，美股的波動性都低於歷史平均水平，更是難以說服人該規則與市況波動有關。

美國財長努欽接受訪問時，將市況波動的原因歸咎於高頻交易和沃爾克規則。（視覺中國）

市況波動在未來日子或成常態

所謂市況波動，不如說是美股熊市來臨、美股高位調整。聯儲局本周或決定加息、中美地緣政治緊張，美國國內經濟增長放緩的憂慮，都令投資者開始對股票市場避之則吉，或重新調整對美股估值的預期。美國債息全線價升息降，便反映了資金棄股轉債，避險情緒高漲。

而「習特會」、華為高層被捕、貿易戰談判進程等，都是連分析師都難以預料的事件，要期望市場溫和消化消息的難度非常高，可能都解釋了股市大波動在接下來的日子會成「常態」。