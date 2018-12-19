議會討論收緊差餉寬免　議員們，你們代表甚麼階級？

立法會財經事務委員會於本周二（12月18日）討論檢討財政預算案的差餉寬免安排，泛民及建制派炮轟政府提出的方案「殃及池魚」，日後小業主及工商租戶或不能盡享寬免。結果，會上通過臨時動議，指方案可能未能符合真正公平原則，要求政府擱置探討方案。 寬免安排不能達致縮減貧富懸殊的目標，議員不應糾纏於細眉細眼的寬免原則，忽略公義財富再分配的大局。更須認清的是，議員除了有政治立場之分，也有經濟立場之別。推動民主制度者，在經濟上可以偏向鞏固既得利益，市民必須看清誰真正代表大眾福祉。

是次差餉寬免政策涉及325萬個物業，包括住宅與非住宅物業，預計政府將少收178億港元。(資料圖片）

按物業批出差餉寬免，表面公平，實際上違反公義原則。公義資源分配的主要目標，是改善弱勢者的生活狀況，讓其獲得最大福祉，差餉寬免則與此背道而馳。

根據政府新方案，個人或公司業主如擁有超過一個物業，只可選擇其中一個寬減差餉。建制派在會上大談政府方案有違公平，例如經民聯盧偉國（見下圖）認為，現時按物業數目寬減的方法最公平，因為他們交了大筆差餉，理應獲退減。他直指政府認為大戶獲寬減得多是不公道「係憎人富貴厭人窮的看法」。

高舉粗淺的公平原則，最大受益者是本地最大業主，難言合理；地產商未賣出的單位也可獲退差餉，更是匪夷所思，連與民共享也談不上。今天香港貧富差距明顯，大業主顯然不是社會需要幫助的一群，政府多番強調要收窄收入差距，但寬免差餉原則卻反其道而行，其故安在？假設億計港元的寬免額可以投放在託兒安老措施，甚或定期更新科學館的展品，普及科學知識，社會禆益將會更大更廣。

收緊大業主的差餉寬免，社會爭議較小，爭議較大的範疇，集中於工商舖租戶及一般住宅業主。不論泛民還是建制陣營，均有議員質疑，政府的方案會殃及池魚，近半工商鋪租戶被排除於計劃，擁有三兩個物業的住宅業主，日後也只能有一個物業受惠。公民黨楊岳橋認為政府不應「去到咁盡」，民建聯張國鈞則要求放鬆至兩或三個物業，顧及有為家人置業的家庭。

財經事務及庫務局局長劉怡翔以電子系統複雜為由，難以容讓業主挑選兩三個物業，不願費時失事，增加執行開支，又稱政府難以兼容各個社會公義原則。用技術理由推搪，也許能避過議員窮追猛打，但是非已經彰彰明甚，再左閃右避也無補於事。政府應制定明確而合理的二次資源分配路線，以改善社會中下層市民生活為目標。

當然，工商舖租戶及多層住宅業主不及大業主富有，但相對於只有一層自住的物業業主以及租客，他們的收入和生活水平仍較豐足。香港經濟仍然好景，他們領取差餉寬免，只是錦上添花。政府如果要體恤中小微企的經營狀況，可以考慮豁免牌照收費取代。

此事反映，在經濟公義範疇，建制泛民兩陣並非涇渭分明。建制派，尤其是具商界背景的建制派，反對政府改動寬免差餉措施，部分泛民的立場亦未必鮮明。過往政黨批評政府薄待基層，就要一同斥責無差別寬免差餉措施。

或許政黨擔心縮減派糖會得罪選民，但為了討好選民，而維持不公義的資源分配制度，又應是民意代表作為嗎？議員不應漠視財政分配的正義原則，也斷不能為了選票，而忘記為整體市民謀福，才是從政者的最大責任。