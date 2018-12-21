國歌條例挑動爭議　須反思的不只是泛民

國歌法在香港的條例草案快將審議，這本非什麼「大事」，但在近年政治氣氛繃緊，小事變大，甚至引起部分政治人物間的爭論，也不足為奇。然而，若然把國歌法的爭議簡單理解成泛民「鬧情緒」，而非認真理解令其生情緒的結構問題，終是於香港無益的。

就國歌法本地立法，本來沒有什麼值得爭議的。就一項前提：「中華人民共和國香港特別行政區的立法會議員，在任期內的關鍵時刻（如宣誓成為議員前），須嚴肅配合奏唱國歌的儀式。」大概社會上沒有人會覺得這種要求是「過份的」，要求議員四年任期才奏唱國歌一切，實在沒有什麼值得指斥的地方。

事實卻是，部分的泛民議員對這樣看似合理、無可挑剔的要求，甚感不安。

部分泛民議員時至今日，仍然抱着「信奉」所謂議會抗爭的一套；在這裏之所以會加個引號，無非是要指出他們的「信奉」非出於真心，而只是如斯行徑在投票選舉中仍然有一定的市場。但他們在「反動」以取悅選民的同時，心面又確實存在着「怕死」的心理，特別是北京現時不斷收窄「政治紅線」，甚或間中搬搬龍門，若然不好好配合唱國歌，隨時會議席不保。按此邏輯，不論在議會內外，會把他們置於危牆之下的規矩當然是愈少愈好。

當然，我們或者可以簡單說一句：「你規規矩矩地完成儀式，不就可以了嗎？」事實上，可以預測，泛民在這數年間經過北京的「棒子教訓」，應該在議會內會傾向「穩妥」行事；國歌條例通過後，相信他們確會按本子辦事。但我們就此課題的反思，實不應來到這裏即行人止步。

國歌法本地立法的爭議所反映泛民對中央的不信任，長遠而言，或會在香港形成結構性的政治矛盾，這一點實在不可不防。始終，要充份發揮一國兩制的優勢，泛民的政治力量還是不可忽略的，長期打壓或疏遠代表主流民意的泛民代表，香港政治難稱健康發展，政治爭議及矛盾不斷，民生事業自然受阻，更會影響及結構改革、甚至是一國兩制的根本大業。

因此，中央政府對港工作其中一主項，大概就是要引導泛民充份發揮政治力量。由張德江訪港起，中央對泛民更是連番拋出橄欖枝。可惜的是，政改引起的長期風波及其引伸的港獨、自決爭議，中斷相關工作。

但眾所周知，不論是港獨還是自決在香港只是一時情緒反映，根本不可能真正引起什麼風潮，狠打一輪棒子後，在什麼時間、以什麼方式，重新拿出「蘿蔔」，是主事官員應當慎思的問題，也是力圖恢復香港「善治」的「必由之路」。

俗語說，一隻手掌拍不響。中央在思考這個問題時，泛民也不能空留着腦袋不轉。雙方能盡早找到個對抗的歷史拐點，為推動香港社會發展而重啟合作、重談大和解，是香港的「大政治」，這將考驗雙方的政治智慧。