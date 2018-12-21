確立公私營房屋七三比　政府踏出一小步

運輸及房屋局於本周五（12月21日）發布《長遠房屋策略》的2018年周年報告，未來十年公私營房屋的新供應比例將由原本的六比四，改為七比三。居住屬於基本人權，私營房屋的價格隨着市場波動，難受控制，以私營主導的房屋政策必然威脅到市民的居住權利，故此，以公營房屋主導方為正途。 改變公私營房屋比例的確是踏出了一小步，但香港回歸以來的房屋政策幾經折騰，公屋居屋經歷減建、停建，從數據看來，距離公營房屋主導仍然長路迢迢。就此，政府應進一步增加公營房屋的佔比，也需要以相應的覓地措施，確保公營房屋土地供應穩定，讓市民的住屋權受到足夠保障。

陳帆屢次失言。（資料圖片／余俊亮攝）

七三比確為善政 長遠應訂立整體房屋比例

回歸以來，政府公布過兩份《長遠房屋策略》，董建華於1998年公布首份房屋長策，推出「八萬五」政策（每年供應五萬個公營單位、三萬五千個私營單位），但政策推出後，隨即爆發亞洲金融風暴，「八萬五」被指為樓價大跌的原兇，長策最終不了了之。曾蔭權離任前，樓價高企再次困擾市民，梁振英在競選時，即提出房屋問題是重中之重，並於2014年推出回歸以來第二份《長遠房屋策略》。《策略》推出後，公營房屋的落成量仍遠遠落後預期，今屆政府對之作出重要修訂，增加公營房屋比例。

觀乎回歸以來的兩份長遠策略，都隱含公營房屋主導的邏輯。但首份長策因為金融風暴沒有落實，其後政府更推出「孫九招」，一度減建公屋、停建居屋以挽救樓市，與長策背道而馳。梁振英上任後制定長策，訂出新供應公私營房屋六四比的目標，冀增加公營房屋佔比，但公營房屋的落成量遜於預期，並不理想。林鄭月娥作為上一份長策的繼承者，她有責任制定措施，增加公營房屋比例。

觀乎房屋統計數據，2002年（孫九招於2002年11月推出）居於公屋及居屋的人口佔總人口的49.8%，2017年則下降至45.4%；私人單位的人口佔總人口則由2002年的49.3%，上升至2017的53.7%。

為了補上屆政府的不足，林鄭月娥早於今年的施政報告宣布將新供應公私營房屋比例由六四比，增加至七三比，以增加公營房屋的興建量。《01周報社論》曾經對此表達憂慮，因為陳帆曾經在電台表示「公營房屋包括居屋、綠置居、首置盤」。申請「首置盤」的入息限額高於「居屋、綠置居」，如果將「首置盤」算作公營房屋，則公私營房屋七三比則只是將更多人納入公營房屋的保障網，而不一定增加公屋、居屋的數量。現時陳帆宣布，首置上車盤將以私樓計算，多少平息了市民的疑慮。

然而，現時的公私營房屋比例，仍只計算新增單位，而不是整體房屋數量。正因為住屋是基本權利，而私營房屋價格隨市場漲跌，政府應提供適足的公營房屋，整體房策應以公營主導。就此，政府不但要為新落成的房屋訂立更進取的公私營比例，例如以土地七三比取代單位七三比，更應為香港整體房屋訂立公私比例，確立公營房屋主導的政策方向。

《策略》只屬原則性文件 覓地措施須配合

另外，《策略》只是原則性文件，覓地方針與建房進度息息相關，房屋政策能否落實，仍取決於政府的覓地效率、策略。去屆政府傾向在非熟地興建公營房屋，這一點連前任運房局局長張炳良也親口承認。在非熟地建屋，政府需要收回業權、清拆舊建築、平整土地，費時失事，這一定程度上影響了公營房屋的落成進度，令公私營房屋比例難達預期。政府改變公私營房屋比例，即是承認了增建公營房屋屬當務之急，那麼政府就需要正確地作出土地規劃，以增加公營房屋供應。

土地供應小組即將公布諮詢結果，小組會提出甚麼建議，政府會採取多少建議，仍是未知之數。房屋問題嚴峻，已屆燃眉之急，政府必須以有效、公義的方式開發土地。我們並不反對填海，前提是政府在短期內，須以收回土地條例收回發展商手上的農地，並全面收回及發展粉嶺高爾夫球場，確保新發展區主要用於興建公營房屋。

房屋問題已然困擾市民多年，社會需要的，是一場結構性的變革。多年來，政府在房屋政策的立場上搖擺不定，認識與實踐出現嚴重偏差，市民飽受痛苦。今屆政府必須認識到房屋問題的病灶，進一步確立公營房屋主導的政策方案，並知行合一，大幅增建公營房屋，讓市民的居住權利免受自由市場繼續蠶食。