道指暴力抽升逾千點收市　「史上首次」未能掃除美股負面因素

聖誕假期後，美股「絕地反擊」！道瓊斯工業平均指數隔晚抽升1086點，收報22878點，30隻成份股全數上升，以點數計為歷來最大升幅，亦為道指史上首次升超過1000點收市。只不過，美股上演「聖誕奇蹟」，亦難改變基本面轉差的事實，在多重利淡因素「夾擊」下，前景仍堪憂。

聖誕假期後美股上演「絕地反擊」，三大指數齊升。（視覺中國）

在平安夜（24日）前夕，美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）突然「自爆」曾分別與美國6大銀行的行政總裁通電話，獲告知有充裕的流動性應付借貸需求。

努欽試圖安撫金融市場緊張神經的舉動，卻弄巧反拙，道指於平安夜重挫653點，創1918年以來平安夜最差的表現。雖然事後有分析指出，平安夜大跌市是由「程式盤」造就，而在接着的交易日﹙26日﹚，美股亦暴力反彈逾1000點，大舉收復失地，但投資者絕不能因而掉以輕心。

翻查資料，道指自今年9月中創下26951點的歷史新高以來走勢持續向下，至今累跌約15%，即使出現「史上首次」收升逾千點，無改股市基本因素轉差的事實。說得白一點，美股正受美聯儲收緊貨幣政策、中美貿易戰、政局不穩等因素「夾擊」，前景仍堪憂。

特朗普多次對鮑威爾領導下的聯儲局加息感到不滿。（視覺中國）

3大催化劑「夾高」美股 持久力成疑

在拆解負面因素前，先了解今次「驚天大反彈」的原因，較多是情緒推動。首先是白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）大派定心丸，接受《CNBC》訪問時強調，財長姆努欽及聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）職位是「完全安全的」，而且特朗普對聯儲局態度轉趨溫和，重申反對加息的同時對局方有信心，令有意撤換鮑威爾的傳言「不攻自破」，掃走市場對兩名財金高官可能「烏紗不保」的揣測。

加上，美股下跌未有令美國民眾在聖誕節「慳得就慳」。據萬事達卡數據顯示，今年11月1日至12月24日，美國除汽車以外的消費按年增長5.1%，是6年來最強的聖誕節前消費增長；電子商貿企業亞馬遜亦表示，今年底的銷售檔期表現是歷來最好。

同時，石油輸出國組織（OPEC）及盟友下月開始再度減產。俄羅斯能源部長諾瓦克表示，油組及盟友隨時可以召開會議，以便迅速回應市場訴求；消息帶動油價扭轉過去3個交易日跌勢，原油價格急升至1星期來最高，升幅達8%。

美國民眾在聖誕節前的消費意欲強勁。（視覺中國）

但綜觀所謂的「三大利好」消息，特朗普與油組只算是「放話」，與股市基本因素無關，振奮美股也許只有一日半日的效果，因此一場「絕地反擊」，難以「粉飾太平」，其實部分對經濟不利的問題早已開始浮現。

負面因素一、中美貿易問題「未解決」

美國與中國這世界兩大經濟體，今年開始爆發貿易戰，互相向對方貨品加徵關稅，雖然本月初達成90天「停火協議」，雙方釋出善意，但最終是否「全面停戰」仍是未知之數。國際貨幣基金組織（IMF）日前已經指出，貿易摩擦影響亞洲企業信心和投資，並警告可能會於明年1月進一步調降全球經濟增長預測。

再者，部分廠商或率先預訂明年的貨品，或令明年初的貿易量或會下跌，IMF估計，明年全球貿易量增長將進一步降至4%。

特朗普於2017年底訪華，曾與國家主席習近平一同檢閱儀仗隊，豈料之後挑起貿易戰。(視覺中國)

負面因素二、美債「倒掛」 經濟或現衰退

美國聯儲局步入加息周期，其實只是貨幣政策正常化的其中一環，市場需要留意，局方繼續縮減規其模達4.5萬億美元的資產負債表，或令巿場流動性續收緊。自2008年金融海嘯後，美國聯儲局先後3次推行量化寬鬆措施以助經濟增長，令貨幣流入銀行體系，及金融資產，包括股市等價格因而被推高，甚至形成資產泡沫。

自宣佈「縮表」後，聯儲局每月減少買債的規模約500億美元，意味着公債到期後，重新買債的金額減少，料市場「熱錢」持續有減無增。值得一提，本月3日，10年期美債孳息率跌至2.97%，2年期與10年期美債利差縮窄至不足15個點子，而3年期的收益率更一度較5年期的高出1.4個點子，為11年以來首現收益率倒掛，成為預視美國經濟走弱的重要信號。一般而言，美債收益率出現倒掛後的幾年內，美國經濟會出現衰退。

美債「倒掛」，或代表經濟於未來數年內開始衰退。（視覺中國）

負面因素三、美企負債問題令人憂慮

一旦美國經濟出現負增長，隨之而來的是美國企業的債務問題。據《CNBC》報道，美國證券業暨金融市場協會數據顯示，截至2018年上半年美國整體公司債已接近9.1萬億美元，情況較2007年的4.9萬億美元急增86%，形容對美國經濟而言「尤如一枚準備引爆的定時炸彈」。

若果經濟情況未有轉壞，而且利率水平受控，企業仍然可以管理債務水平；但最壞的情況下，經濟惡化、利率水平持續上升，企業要繼續延長債務就不如過去推行量化寬鬆時期般容易了。

美國民主黨堅決反對下，國會不批准特朗普堅持於美國及墨西哥之間興建圍牆的50億美元預算，政府陷入局部「停擺」。（視覺中國）

負面因素四、「圍牆」爭議 美政府陷「停擺」

除經濟因素外，美國內部的政治問題亦令人憂慮。在美國民主黨堅決反對，國會不批准特朗普堅持於美國及墨西哥之間興建圍牆的50億美元預算，雙方互不讓步下政府局部「停擺」，特朗普探訪伊拉克美軍基地時更表示，對邊境圍牆問題並不會妥協，更指會「不惜一切」去實現撥款，可見政府何日「重新開張」仍是未知數，數十萬聯邦政府僱員被迫放「無薪假」。

雖然短期內「停擺」對經濟產生的負面影響有限，但若果兩黨惡鬥持續，或將進一步拖累美股，以2018年2月9日，以及2013年10月1日至17日的「停擺」為例，道指均跌9%及3%，要等到重新開門後才收復失地。

摩根士丹利予美股「減持」評級

經濟不明朗因素困擾下，雖然華爾街投資氣氛未見過於悲觀，惟已有投資放聲睇淡美股。其中，摩根士丹利早前下調美國明年經濟增長預測至明年的2.3%，2020年再放慢至1.9%；同時將明年美股評級下調至「減持」。美股平安夜的「不平安」，或不是「單一」事件。