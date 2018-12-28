【2018回顧】政局洗牌　泛民主派須重定基調

對於泛民主派而言，2018年是失利的一年。在三月和十一月，泛民主派連續兩次在九龍西區補選失利，不敵建制派候選人，打破了泛民主派的對決必勝神話。 兩場選舉失利後，泛民主派矢言深刻反思，重新上路。惟他們面對的困局，似乎仍未說得清楚。檢討，從何談起？

泛民陣營的困局，基本上有三重成因，互為表裏。

一：普選牌失效

首先，自2014年八三一後，爭取普選之路不通，香港市民產生一股無力感。對他們來說，普選無望，泛民主派即使進入立法會，也不會帶來甚麼貢獻。在甚麼都做不到的情況下，不投票給泛民候選人成為了他們最能夠做的一件事。這是一種懲罰，是一種恨鐵不成鋼情緒表達。

然而，泛民主派在立法會沒甚作為，背後亦有制度原因。香港的憲政秩序以行政主導，立法會的權力相對薄弱，包括議員提案不能涉及公共開支，而且須經分組點票，並不容易通過。若非議席夠多，例如在直選和功能組別中佔大多數，否則，在立法會欠缺實質權力。泛民主派在立法會的作用，多年來都是爭取普選，惟今重啟政改無期，他們自然失去着力支點。

立法會議員的職權本來有限，政治角色偏向議政和展示立場。（資料圖片）

二：缺乏完整論述

這關係到第二重成因，即泛民主派向來不是有機整合的陣營，沒有提供完整的政治論述。正如前述，即使躋身立法會也只是議政，而非執政，香港政黨沒有準備執政的必要，政治論述因而相對薄弱。

加上在比例代表制下，他們多年來只要拉攏小撮選民，爭取特定選票，取得二、三萬票已經有望擠進議會。舉例而言，公民黨的成立之初專攻法律界和專業人士，街工較不關注政治議題，甚至碎片化成多個組織，諸如新民主同盟、香港眾志、熱血公民等。

但一個強而有力的政黨政治，例如英國的工黨和保守黨，他們在政府角色、經濟以至社會政策上，必有完整論述和藍圖。香港政黨政治不興的軟肋，在爭取普選的年代原不明顯，但當泛民主派失去這張皇牌後，頓時變得無險可守、無城可攻。

有別於泛民主派的民主和保皇之分，近年興起的本土派，將政治基調定位身份認同，區分誰是真正為香港的同道中人。支持中國政府的，當然不會是「自己人」，甚至願意與香港政府有商有量、「又傾又砌」的，也未必是同道中人。被這種身份認同政治牽着走的時候，泛民政黨就要在務實和高舉立場之間拉扯，容易失去方寸。

2018年，香港政府擴大封殺面，立法會議員朱凱廸參選鄉郊代表，被選舉主任裁定提名無效。（資料圖片／盧翊銘攝）

三：政府DQ有術

而香港政府不知有意或無意地掌握了DQ之術，成為第三重原因，令泛民內外交困。在比例代表制下，激進泛民向來有政治生存空間，整個陣營的政治光譜相對寬闊。然而，上屆政府和今屆政府不讓「最偏激」的本土派參選，加上前述，比例代表制下香港選民看的是個別政黨或議員立場，而非整個陣營的宏觀論述，令他們的選票未能完全過戶到傳統泛民主派。在這種政治形勢下，他們與建制派的選舉對壘，力量必然打折扣。

若然認同仍然有必要守住立法會，那麼在2018年政治洗牌後，泛民主派必須痛定思痛。他們要有普選牌打不響的準備，切實發展完整的政治論述，進一步整合成強而有力的陣營，亦不至於陷入身份認同政治的內耗，被DQ策略擊潰。若未能把握這次契機重新定位，泛民主派將更加被動及缺乏明確方向，在未來的區議會和立法會選戰，只怕處於下風。