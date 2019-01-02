國際化再下一城　A股獲納入標普道瓊斯指數　有助吸納國際資金

A股去年累積跌幅逾兩成，但其國際化進程再有新進展，全球最大的金融市場指數提供商——標普道瓊斯指數公司日前公布會在今年9月23日將部份A股納入標普道瓊斯指數，今日正式對外揭曉A股入圍的初篩名單，共有1241隻A股股票。

1241隻A股當中，權重比例高於0.01%的有3隻股票，分別是貴州茅台0.0147%、中國平安0.0142%、招商銀行0.0122%，按權重順序排名，其後依次是農業銀行、工商銀行、中石油、長江電力、浦發銀行、中國銀行、上汽集團、華聞傳媒、海康威視、萬科、中國建築、恒瑞醫藥、交通銀行、格力、民生銀行、中國中車、五糧液、太平保險、中石化等。

今年9月23日將一共有1241隻A股股票納入標普道瓊斯指數。（視覺中國）

納入指數公司 助吸納國際資金

隨著A股先後被納入不同的國際基準指數，好處是能夠吸引更多外資和大型金融機構持有A股，單是2017年計，已有13.7萬億美元資金跟蹤標普道瓊斯指數，因此，就算A股在該指數佔比暫未處於高水平，亦可以想像將有不少資金會相繼湧入這些被納入指數的A股。

在價值投資的角度而言，作為全球經濟規模第二大的中國，其A股市場去年經歷深幅下跌後，風險急降，投資潛力開始出現，加上美元轉勢、美股和美息見頂等因素，一旦A股市場的投資情緒回穩，會是海外投資者資產配置的重要市場之一。現階段實是投資者把握機會去捕捉估值偏低的優質A股的最佳時機。

標普道瓊指數公司公告便指，中國市場在近幾年有深刻變化，包括開通「滬港通」和「深港通」機制，增加外資進入中國大陸市場的機會，認為中國在全球資產配置中有一定重要性。

國際指數爭相納入A股，有望為A股帶來持續湧入的資金，對於中國市場而言是好消息。（中新社）

A股國際化進程穩步推進

事實上，自滬港通2014年啟動至今，北上資金累計已流入超過6,000億元，反映外資正加速投資A股。2016年深港通啟動，互聯互通不斷深化，A股開放力度亦不斷加大。上月是深港通開放兩周年，深交所表示，深港通總成交額累計已達4.15萬億元人民幣，成為了國際投資者投資中國的重要渠道。

國際指數亦爭相納入A股，有望為A股帶來源源不絕的資金。去年6月，美國MSCI指數納入226隻A股，並計劃今年將中國內地股票在全球基準指數中的權重由5%提高至20%。英國富時羅素亦緊隨其後，決定將A股納入其全球指數。

在全球比較來看，中國股票的估值目前處於偏低的水平，現時外資投資A股的比例尚少，未來外資流入A股幾可肯定會成趨勢，隨著A股在全球不同指數的權重佔比增加，以及資金持續湧入A股，勢將加速A股國際化進程。