長者綜援年齡既調高　「生果金」申領年齡就應調低

早前勞福局局長羅致光堅持將長者綜援年齡申請下限提升至65歲，引起社會諸多討論。「01觀點」亦曾撰文，批評上述措施實混淆「退休年齡線」與「社福保障網」的問題：官員漠視本地基層市民面對的困境，只一味選擇性地引述海外國家退休年齡線提高的趨勢，卻無視本地社會保障制度更是「落後國際」。 政府的雙重標準，並不止此一樁。近日立法會議員田北辰就指「可以考慮支持有關措施」，不過政府不應該只調高而不調低，如果要將長者綜援年齡申請下限提升，那麼也應將俗稱「生果金」的高齡津貼申領年齡，由70歲下調至65歲。

政府不宜雙重標準 更不應漠視歷史事實



理據之一，是政府若然希望劃一不同長者福利的申請年齡下限，即以65歲為標準的話，那麼除長者綜援外，現時設有資產審查的普通長者生活津貼和高額長者生活津貼，亦是以65歲為年齡門檻，但唯獨生果金置身其外，須年屆70才符合申請資格，政府無疑是自打嘴巴。



再者，雖然官員一再企圖混淆「退休年齡線」與「社福保障網」兩個觀念，但如果我們稍為回顧生果金的歷史，卻發現數十年來雖然人均壽命不斷延長，但是生果金申請年齡門檻卻是「逆流而下」，由1973年正式以傷殘老弱津貼方式推行時的75歲，至1978年已改為70歲。在1989年，更在原有高齡津貼的基礎上新增一層帶資產審查的高額高齡津貼，申領年齡下限亦進一步下調至68歲。



所謂「高額高齡津貼」，即現時「長者生活津貼計劃」的前身，其申領年齡下限在1991年則由原先的68歲再下調至65歲。換言之，綜觀社會保障網的「大趨勢」，與所謂人口老齡化下的「60歲中年論」，根本風馬牛不相及。官員企圖將兩者掛勾，混淆視聽，不但漠視基層市民需要，同樣漠視基本歷史事實。

羅致光局長最近發表「60歲中年」論。(資料圖片)

迷信市場式生產性福利 任基層市民自生自滅



進而論之，所謂「社會保障」作為一個制度，其理念應是默示人的生計不應只靠市場或基於別人的恩賜，而是透過集體力量建立收入保障，抵禦、消減或分散由經濟及社會改變所產生的不穩定性，使人滿足當下的需要及有條件計劃將來。



然而，本屆政府沉迷的社會福利政策，卻只局限於「市場式生產性福利」（Market productivist welfare），即強制個人儲蓄計劃取代社會保險，及強調自力更生的最後安全網，推崇個人在市場的責任。最典型的例子，莫過於羅致光引以為傲的公共年金計劃。其如意算盤是，如果一名長者在65歲退休時薄有積蓄，再加上強積金的累算權益，如果有100萬的話，全數投入年金每月可獲5,000多元，再加上每月3,485元的高額長者生活津貼，理論上應不致飢寒。



不過，前提是退休時須拿得出100萬。羅致光在2015年仍在大學任職期間，曾向立法會提交意見書，提及低收入人士就算供足40年強積金，退休後也僅獲得20多萬元。雖然年金的下限是5萬元，上述人士理論上也可參與，但回報微不足道；而且自計劃推出後，申請者也不多，一方面實際回報不高，另一方面也與華人社會希望將資產留給下一代的文化不符，導致該項退休保障政策形同虛設。



政府若不從根本改變對社會保障制度的思維，推動真正能夠惠及基層市民的社福保障政策，例如進一步下調生果金的申領年齡門檻，那麼如同近日的爭議，將來恐怕亦會無日無之。