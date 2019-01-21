【收緊長者綜援】保障60至64歲長者　林鄭、羅致光死不悔改

政府堅持提高長者綜援申請資格至65歲，引發連串爭議。上周五（18日）行政長官林鄭月娥「讓步」，宣布將為60至64歲健全申領綜援人士發1,060元「就業支援補助金」，金額等同健全成人綜援與長者綜援的差額，以鼓勵其就業，投入勞動市場。 各界是否「收貨」，反應不一。建制派表示歡迎，民主派則不接受，特別關注政府「補鑊」補得不完整，例如上述人士仍將失去多項特別津貼。「01觀點」早前多次撰文指出，是次爭議的真正重點，在於政府企圖將「退休年齡線」與「社福保障網」兩個風馬牛不相及的問題掛勾，令長者保障的年齡下限也必須隨着人口老齡化的程度上移。在這關鍵立場上，政府可謂毫無改弦易轍的意思。

釐訂綜援年齡仍與人口政策掛勾 留意綜援援助性質

林鄭上周五（18日）記者會即開宗明義地強調，「長者綜援年齡界別的改變，純粹是配合香港人口政策」，意謂政府不會將上述兩個問題「脫勾」。

根據社會福利署的資料，綜援計劃的目的，是以入息補助方法，援助因年老、殘疾、患病、失業、低收入或其他原因引致經濟出現困難的人士，使他們能應付生活上的基本需要，為在經濟上無法自給的人士提供安全網。

換言之，綜援作為綜合性的安全網，其實同時肩負了多項本應分別對待的社會保障措施，包括失業援助、低薪補助，以及扶助弱勢長者等。政府將受助人的性質劃分到不同的類別，自然會影響到他們所獲得的補助多寡。

特首林鄭月娥（中）提出「就業支援補助金」措施，補貼60歲至64歲的健全綜援申領人。（林若勤攝）

政府「偷換概念」 60至64歲人士不再視為弱勢長者

政府將長者綜援申請資格由60歲調高到65歲，即等同將60至64歲人士移出綜援作為扶助弱勢長者的保障網，而將其性質轉換成為失業援助。因此，政府雖表面上以「就業支援補助金」的名義，填補了健全成人綜援與長者綜援的差額，但在性質上卻更強調了60至64歲人士不再屬於「弱勢長者」的範疇，即使有經濟需要，也只是對其失業或低薪的補助，許多長者的特殊需要自然也會被忽略，更迴避了各界關注的許多基層長者年屆60歲後已「五勞七傷」，缺乏工作能力的現況。

舉例來說，如果受助人士被認定屬弱勢長者，有扶助需要，申領綜援人士除了可獲得一筆標準金額外，更可較健全成人多享約20項與房屋、家庭、醫療相關的特別津貼，例如老人緊急召援系統服務費、電話費、牙科和眼鏡津貼等。根據政府在2015年的數據，連同標準金和特殊津貼，每位申領綜援的長者平均領取綜援總金額為每月約5,500元，特殊津貼佔總金額的比例為38%。

截圖：扶貧委員會（2015年）

現時政府將這批60至64歲人士移出「長者綜援」範疇，只容許他們以健全成人身份申請綜援，取消屬於扶助弱勢長者範疇的津貼，並向其發放「就業支援補助金」，其傳達的訊息已是十分清晰：即認定這批人士本應「自力更生」，如果其經濟出現困難，需要政府援助，其原因並非普遍性的年老體衰，而是歸罪於其個人的失業或低收入問題。因此，社署已宣布由今年4月1日起，按現行模式延長自力更生綜合就業援助計劃12個月，為60至64歲綜援健全成人受助人提供全面的就業支援。

正因如此，雖然政府看似有所讓步，補回60至64歲人士領取綜援的差額，但其實已經「偷天換日」，成功將援助60至64歲人士的性質由「扶助弱勢長者」變為失業或低薪補助。港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新周六（19日）出席港台節目時，就認為折衷方案屬「另一個錯誤」，漠視長者因身體欠佳難找工作的問題，故應正名為「居家生活補助金」。

如果社會因為政府看似「跪低」，就以為成功爭取了權益，恐捉錯用神。這並不只是關乎一千幾百元的問題，而是香港社會保障制度的實質倒退。林鄭稱長者綜援年齡界別改變與社會安全網破損無關，不但不符實際情況，更是掩耳盜鈴。